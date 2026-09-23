Assine
overlay
Início Nacional
LUTO

Corpo de Rick Sollo será velado e sepultado nesta quinta-feira (24/9)

Sertanejo estava entre as cinco vítimas da queda de helicóptero em SC; despedida do artista será uma cerimônia reservada para a família

Publicidade
Carregando...
JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
23/09/2026 13:19 - atualizado em 23/09/2026 13:22

compartilhe

×
Corpo de Rick Sollo será velado e sepultado em Sorocaba nesta quinta-feira
Corpo de Rick Sollo será velado e sepultado em Sorocaba crédito: Tupi

RÁDIO TUPI

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O corpo do cantor Rick Sollo foi identificado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis na madrugada desta quarta-feira (23/9). O sertanejo, de 59 anos, estava entre as cinco vítimas da queda de um helicóptero em Urubici, na Serra de Santa Catarina. A identificação foi realizada pelos peritos por meio de impressões digitais.

A aeronave caiu na última segunda-feira (21/9), mas as equipes de busca localizaram os destroços apenas no dia seguinte. Após o resgate na zona rural, os corpos foram levados para a capital catarinense para os exames necessários.

Vítimas do acidente

Além do cantor que integrava a dupla com Renner, outras quatro pessoas morreram na queda do helicóptero. Veja a lista com os nomes e as funções que exerciam:

    • Bruno Avelar de Souza: empresário que acompanhava o grupo.

    • Antonio Roberto Nobrega de Araujo: piloto da aeronave.

    • Leopoldo de Barros Teixeira: copiloto durante o voo.

    • Paulo Ricardo dos Santos Soares: videomaker que trabalhava com a equipe.

O corpo do sertanejo será transportado de Florianópolis para o interior de São Paulo por um serviço de táxi aéreo. A previsão é que o velório e o sepultamento ocorram na quinta-feira (24/9) em Sorocaba, cidade onde o artista morava.

Leia Mais

Segundo a assessoria de imprensa da dupla, a cerimônia de despedida será reservada para familiares e amigos próximos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os horários e o local das homenagens finais ainda não foram divulgados oficialmente.

Tópicos relacionados:

celebridades famosos musica rick

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay