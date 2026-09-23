Corpo de Rick Sollo será velado e sepultado nesta quinta-feira (24/9)
Sertanejo estava entre as cinco vítimas da queda de helicóptero em SC; despedida do artista será uma cerimônia reservada para a família
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RÁDIO TUPI
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O corpo do cantor Rick Sollo foi identificado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis na madrugada desta quarta-feira (23/9). O sertanejo, de 59 anos, estava entre as cinco vítimas da queda de um helicóptero em Urubici, na Serra de Santa Catarina. A identificação foi realizada pelos peritos por meio de impressões digitais.
A aeronave caiu na última segunda-feira (21/9), mas as equipes de busca localizaram os destroços apenas no dia seguinte. Após o resgate na zona rural, os corpos foram levados para a capital catarinense para os exames necessários.
Vítimas do acidente
Além do cantor que integrava a dupla com Renner, outras quatro pessoas morreram na queda do helicóptero. Veja a lista com os nomes e as funções que exerciam:
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Bruno Avelar de Souza: empresário que acompanhava o grupo.
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Antonio Roberto Nobrega de Araujo: piloto da aeronave.
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Leopoldo de Barros Teixeira: copiloto durante o voo.
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Paulo Ricardo dos Santos Soares: videomaker que trabalhava com a equipe.
O corpo do sertanejo será transportado de Florianópolis para o interior de São Paulo por um serviço de táxi aéreo. A previsão é que o velório e o sepultamento ocorram na quinta-feira (24/9) em Sorocaba, cidade onde o artista morava.
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Segundo a assessoria de imprensa da dupla, a cerimônia de despedida será reservada para familiares e amigos próximos.
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Os horários e o local das homenagens finais ainda não foram divulgados oficialmente.