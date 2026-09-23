De Ela É Demais a Filha: as canções que Rick deixou como legado sertanejo

A morte do cantor e compositor Rick Sollo, vítima de um acidente aéreo, interrompe uma das trajetórias mais produtivas da música sertaneja, mas não apaga o legado de mais de 30 anos de sucessos. Além de dar voz a canções que marcaram época ao lado de Renner, Rick foi o cérebro por trás de hits gravados por gigantes do gênero, consolidando-se como um dos maiores compositores de sua geração.

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Sua habilidade em criar melodias e letras que dialogavam diretamente com o público transformou canções em verdadeiros hinos populares. O artista deixa um repertório que atravessa décadas e continua presente na memória afetiva de milhões de brasileiros, provando que sua influência vai muito além dos palcos que ocupou.

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Quem foi Rick Sollo na música sertaneja?

Rick Sollo foi um cantor, compositor e produtor musical brasileiro, reconhecido como uma das figuras centrais do sertanejo romântico dos anos 1990 e 2000. Ao lado de seu parceiro Renner, formou uma das duplas mais bem-sucedidas do país, mas sua principal contribuição foi como autor de dezenas de sucessos.

Com uma caneta afiada para temas como amor, saudade e cotidiano, suas composições se destacavam pela simplicidade e apelo popular. Ele não apenas abasteceu o repertório da própria dupla, mas também se tornou um fornecedor de hits para outros artistas consagrados, moldando parte da sonoridade do gênero nas últimas três décadas.

Quais são os maiores sucessos de Rick & Renner?

Muitas das canções que transformaram a dupla Rick & Renner em um fenômeno nacional foram assinadas por Rick. Sua capacidade de criar refrões marcantes e letras emotivas está por trás de músicas que se tornaram clássicos indispensáveis em qualquer repertório sertanejo. Entre as principais, destacam-se:

Ela É Demais: talvez o maior sucesso da dupla, a canção se tornou um hino romântico e um dos maiores clássicos do sertanejo dos anos 1990.





Filha: uma emocionante homenagem que tocou o coração de pais e filhas por todo o Brasil, mostrando a versatilidade de Rick como compositor.

Nos Bares da Cidade: a música retrata a clássica dor de cotovelo e se tornou trilha sonora de muitos corações partidos.

Muleca: com um ritmo dançante e letra chiclete, a faixa conquistou as rádios e festas de todo o país.

Eu Sem Você: outra balada romântica que evidencia o talento de Rick para falar de amor de forma direta e apaixonada.

Para quais artistas Rick Sollo compôs?

O talento de Rick como compositor ultrapassou as fronteiras de sua própria dupla. Grandes nomes da música sertaneja buscaram suas canções para enriquecer seus repertórios, consolidando a reputação do artista como um verdadeiro "hitmaker". Alguns dos artistas que gravaram suas composições foram:

Zezé Di Camargo & Luciano

Chitãozinho & Xororó

Daniel

Gino & Geno

Rionegro & Solimões Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



