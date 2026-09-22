Gusttavo Lima desabafa após a morte do amigo Rick Sollo: ‘Vontade de não entrar em um avião nunca mais’

O cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, morreu aos 59 anos em um acidente de helicóptero em Santa Catarina. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do estado, que encontrou os destroços com cinco vítimas nesta terça-feira (22/9).

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Além do artista, morreram o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio e o copiloto da aeronave, chamado Leopoldo. O helicóptero seguia de Porto Belo (SC) para São Joaquim (SC).

As condições climáticas são investigadas como uma possível causa do acidente. A região, próxima à Serra do Corvo Branco, registrava chuva, granizo e ventos fortes no momento do voo.

Em comunicado, a instituição informou que os agentes iniciarão os esforços para resgatar as vítimas, que estavam sem vida, para que a Polícia Científica possa realizar as perícias e os órgãos competentes, as investigações necessárias.

Legado na música

Gusttavo Lima lamentou a morte e destacou a importância de Rick Sollo para a música sertaneja. A gente deve muito a esse cara. A maioria dos grandes sucessos da música brasileira foi ele quem fez, ele que compôs, declarou o artista ao jornalista Luiz Bacci.

Muitas das músicas que nós escutamos hoje, não sabemos que foi ele [Rick] que escreveu, assim como Marília Mendonça. Saber que a gente tá na mesma luta, no mesmo trabalho, saber que a gente sai de viagem e não sabe se vai voltar Dá vontade de não entrar em um avião nunca mais, lamentou.

Nascido em Monte Carlo, no Tocantins, Geraldo Antonio de Carvalho se mudou para o Distrito Federal aos 6 anos. Ele começou a carreira na música ainda pequeno, quando cantava com o irmão. Em 1986, aos 20 anos, formou a dupla com Renner Reis.

Poucos anos depois, a dupla deu voz a sucessos como Ela É Demais, Cara de Pau e Filha, que marcaram a década de 1990. Além de cantor, Rick atuou como compositor e produtor musical ao longo de mais de 30 anos de carreira.

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Suas canções foram gravadas por artistas como Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Chororó, Daniel e Gino & Geno. Rick era casado há mais de 40 anos com Geralda Helena Carvalho, com quem teve dois filhos, Victor Henrique e Mônica. O cantor deixou quatro netos: Mateus, Maria Helena, Isabela e Mariana.