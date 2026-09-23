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Rick tinha lamentado morte de Marília Mendonça: "Amanhã pode ser nós"

Após acidente aéreo, internautas resgatam entrevista em que o sertanejo refletiu sobre a partida precoce da cantora e a fragilidade da vida

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FS
Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
23/09/2026 15:38

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Rick tinha lamentado morte de Marília Mendonça: "Amanhã pode ser nós"
Rick Sollo e Marília Mendonça, artistas lembrados sobre suas mortes trágicas em acidentes aéreos crédito: Reprodução / Gal Oppido

O cantor Rick Sollo morreu na última segunda-feira (21/9) após um acidente de helicóptero em Santa Catarina. Com a notícia, internautas resgataram um comentário feito pelo sertanejo sobre a morte de Marília Mendonça, artista que também faleceu em um acidente aéreo.

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Além da publicação nas redes sociais, Rick refletiu sobre a partida da cantora em uma entrevista. “Quando o ‘cara’ está doente, alguma coisa desse tipo, você já fica meio preparado… Mas a Marília não. Uma pessoa cheia de vida, 26 anos de idade, toda uma carreira pela frente, sonhos a se realizar”, disse.

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Ele destacou a perda do talento e da musicalidade da artista. “De repente vai embora, e foi embora como eu falei, um ser humano, mas foi o talento, toda musicalidade.”

“Só Deus sabe o que essa mulher ainda ia fazer pela música, com tudo que ela poderia viver”, afirmou o músico.

Rick ainda comparou a situação com a morte de outros artistas, como Cristiano Araújo, e falou sobre a fragilidade da vida. “Mas é aquele negócio: há um tempo também perdemos o Cristiano Araújo, perdemos tantos outros artistas, e a vida é isso aí… Amanhã pode ser nós, pode ser qualquer outro artista."

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