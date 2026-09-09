Nova mansão de Zezé Di Camargo tem bar e banheiro 'spa'; veja fotos
Arquiteta revela detalhes do imóvel de luxo na Chapada dos Guimarães: conceito aberto, suíte master com jardim e muito conforto para o casal
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Zezé Di Camargo, de 64 anos, e Graciele Lacerda, de 45, estão prestes a inaugurar sua nova mansão na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Embora a propriedade ainda esteja em obras, a arquiteta Ilana Santiago compartilhou detalhes e fotos de como os ambientes ficarão.
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A especialista define o imóvel como uma casa de campo sofisticada. Segundo ela, a fachada inteira recebeu tijolos de travertino, o que proporciona uma sensação de conforto sem perder a elegância.
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As áreas comuns da mansão foram projetadas com um conceito aberto. Logo na entrada, um living convidativo permite visualizar toda a casa. Um bar foi posicionado estrategicamente para receber os convidados.
Este espaço se integra a uma área gourmet, que a arquiteta acredita que será o local mais utilizado pelo casal para realizar festas, conectando-se diretamente ao bar e ao living.
Suíte master com jardim
No segundo andar, um hall dá acesso à suíte master do casal. O cômodo principal conta com um closet e um banheiro projetado para ter uma "carinha de spa".
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O banheiro da suíte se destaca por incluir um jardim interno e uma claraboia. O recurso foi pensado para permitir a entrada de luz natural e valorizar o paisagismo do ambiente.