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Nova mansão de Zezé Di Camargo tem bar e banheiro 'spa'; veja fotos

Arquiteta revela detalhes do imóvel de luxo na Chapada dos Guimarães: conceito aberto, suíte master com jardim e muito conforto para o casal

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
09/09/2026 15:36

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Nova mansão de Zezé Di Camargo tem bar e banheiro 'spa'; veja fotos
A fachada da futura mansão de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, que contará com tijolos de travertino crédito: Reprodução | Instagram

Zezé Di Camargo, de 64 anos, e Graciele Lacerda, de 45, estão prestes a inaugurar sua nova mansão na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Embora a propriedade ainda esteja em obras, a arquiteta Ilana Santiago compartilhou detalhes e fotos de como os ambientes ficarão.

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A especialista define o imóvel como uma casa de campo sofisticada. Segundo ela, a fachada inteira recebeu tijolos de travertino, o que proporciona uma sensação de conforto sem perder a elegância.

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As áreas comuns da mansão foram projetadas com um conceito aberto. Logo na entrada, um living convidativo permite visualizar toda a casa. Um bar foi posicionado estrategicamente para receber os convidados.

Sala de estar moderna e luxuosa com dois sofás arredondados, mesa de centro e bar integrado
Ambiente amplo e sofisticado do living da mansão de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, com bar integrado para receber convidadosReprodução | Instagram

Este espaço se integra a uma área gourmet, que a arquiteta acredita que será o local mais utilizado pelo casal para realizar festas, conectando-se diretamente ao bar e ao living.

Suíte master com jardim

No segundo andar, um hall dá acesso à suíte master do casal. O cômodo principal conta com um closet e um banheiro projetado para ter uma "carinha de spa".

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O banheiro da suíte se destaca por incluir um jardim interno e uma claraboia. O recurso foi pensado para permitir a entrada de luz natural e valorizar o paisagismo do ambiente.

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