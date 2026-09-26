Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas neste sábado (26/9)

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Os candidatos ao governo de Minas cumprem agendas de campanha em Belo Horizonte e em diferentes regiões do estado neste sábado (26/9). Entre os compromissos estão caminhadas, motociatas, panfletagens, encontros com apoiadores e visitas. Confira as agendas:

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Alexandre Kalil (PDT)

10h - Caminhada no Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte

Local: Rua General Osório, 959, Alto Vera Cruz



11h - Recebe apoio de representantes da cultura popular

Local: Rua Santa Rita Durão, 153, Funcionários, em Belo Horizonte

Ben Mendes (Missão)

A campanha não retornou até a publicação desta matéria

Cleitinho Azevedo (Republicanos)

11h - Encontro com o povo no Calçadão de Juiz de Fora, na Zona da Mata

Local: Rua Halfeld com Avenida Barão do Rio Branco

17h - Motociata em Iturama

Local: Concentração no Parque de Exposições

Flávio Roscoe (PL)

9h - Encontro fraternal no Congresso Nacional dos Acadêmicos de Medicina (Conamed) com Irlan Melo, em Ibirité

12h - Almoço com lideranças femininas, na Pampulha, em Belo Horizonte

18h - Motociata com Nikolas Ferreira, passando por Timóteo, Coronel Fabriciano e Ipatinga

Gabriel Azevedo (MDB)

9h - Visita à Casa Juscelino Kubitschek

Local: Rua São Francisco, 241, Diamantina

10h - Caminhada pelo Centro Histórico de Diamantina

Local: Rua Macau de Cima, 2, Diamantina

11h - Visita ao Mercado Velho, encontro com comerciantes e artesãos da região e entrevista a rádios regionais

Local: Praça Barão de Guaicuí, 170, Diamantina

13h - Visita ao Parque Estadual do Biribiri e à Cachoeira da Sentinela

Local: Avenida Geraldo Edson Nascimento, 600, Diamantina

14h - Almoço em Biribiri

16h15 - Visita ao Passadiço da Glória

Local: Rua da Glória, 298, Centro, Diamantina

19h - Participação na tradicional Vesperata de Diamantina

Local: Beco da Tecla, 5, Centro, Diamantina

Henrique Áreas (PCO)

A campanha não retornou até a publicação desta matéria

Indira Xavier (UP)

17h - Plenária da UP

Local: Ocupação Carolina Maria de Jesus, Rua Rio de Janeiro, 109, Centro, em Belo Horizonte

Mateus Simões (PSD)

10h30 - Caminhada no Centro de São Lourenço

Ponto de encontro: Padaria Santo Antonio, Rua Dr. Olavo Gomes Pinto, 214

13h30 - Encontro com prefeitos e lideranças, em Lambari

Patrus Ananias (PT)

9h - Carreata até a Matriz de Santo Antônio e caminhada no Mercado Municipal de Araçuaí

Local: Concentração no Aeroporto Municipal de Araçuaí

15h - Caminhada em Teófilo Otoni

Local: Concentração na Avenida Luís Boali Porto Salman, em frente ao antigo CAIC

Rafael Duda (PSTU)

7h às 11h - Panfletagem na feira livre de Mariana

Local: Avenida Getúlio Vargas, 110, Centro, Mariana

10h às 11h30 - Panfletagem no Memorial dos Direitos Humanos, com a presença da candidata a vice-presidente Diana de Cassia

Local: Avenida Afonso Pena, 2351

14h - Reuniões internas de Rafael Duda e Diana de Cassia

Túlio Lopes (PCB)

9h - Panfletagem na Feira Popular do bairro Esplanada, em Divinópolis

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16h - Plenária com apoiadores no bairro Esplanada, em Divinópolis