Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas neste sábado (26/9)
Candidatos ao Palácio Tiradentes têm compromissos em Belo Horizonte e em várias cidades do interior do estado
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Os candidatos ao governo de Minas cumprem agendas de campanha em Belo Horizonte e em diferentes regiões do estado neste sábado (26/9). Entre os compromissos estão caminhadas, motociatas, panfletagens, encontros com apoiadores e visitas. Confira as agendas:
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Alexandre Kalil (PDT)
10h - Caminhada no Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte
Local: Rua General Osório, 959, Alto Vera Cruz
11h - Recebe apoio de representantes da cultura popular
Local: Rua Santa Rita Durão, 153, Funcionários, em Belo Horizonte
Ben Mendes (Missão)
A campanha não retornou até a publicação desta matéria
Cleitinho Azevedo (Republicanos)
11h - Encontro com o povo no Calçadão de Juiz de Fora, na Zona da Mata
Local: Rua Halfeld com Avenida Barão do Rio Branco
17h - Motociata em Iturama
Local: Concentração no Parque de Exposições
Flávio Roscoe (PL)
9h - Encontro fraternal no Congresso Nacional dos Acadêmicos de Medicina (Conamed) com Irlan Melo, em Ibirité
12h - Almoço com lideranças femininas, na Pampulha, em Belo Horizonte
18h - Motociata com Nikolas Ferreira, passando por Timóteo, Coronel Fabriciano e Ipatinga
Gabriel Azevedo (MDB)
9h - Visita à Casa Juscelino Kubitschek
Local: Rua São Francisco, 241, Diamantina
10h - Caminhada pelo Centro Histórico de Diamantina
Local: Rua Macau de Cima, 2, Diamantina
11h - Visita ao Mercado Velho, encontro com comerciantes e artesãos da região e entrevista a rádios regionais
Local: Praça Barão de Guaicuí, 170, Diamantina
13h - Visita ao Parque Estadual do Biribiri e à Cachoeira da Sentinela
Local: Avenida Geraldo Edson Nascimento, 600, Diamantina
14h - Almoço em Biribiri
16h15 - Visita ao Passadiço da Glória
Local: Rua da Glória, 298, Centro, Diamantina
19h - Participação na tradicional Vesperata de Diamantina
Local: Beco da Tecla, 5, Centro, Diamantina
Henrique Áreas (PCO)
A campanha não retornou até a publicação desta matéria
Indira Xavier (UP)
17h - Plenária da UP
Local: Ocupação Carolina Maria de Jesus, Rua Rio de Janeiro, 109, Centro, em Belo Horizonte
Mateus Simões (PSD)
10h30 - Caminhada no Centro de São Lourenço
Ponto de encontro: Padaria Santo Antonio, Rua Dr. Olavo Gomes Pinto, 214
13h30 - Encontro com prefeitos e lideranças, em Lambari
Patrus Ananias (PT)
9h - Carreata até a Matriz de Santo Antônio e caminhada no Mercado Municipal de Araçuaí
Local: Concentração no Aeroporto Municipal de Araçuaí
15h - Caminhada em Teófilo Otoni
Local: Concentração na Avenida Luís Boali Porto Salman, em frente ao antigo CAIC
Rafael Duda (PSTU)
7h às 11h - Panfletagem na feira livre de Mariana
Local: Avenida Getúlio Vargas, 110, Centro, Mariana
10h às 11h30 - Panfletagem no Memorial dos Direitos Humanos, com a presença da candidata a vice-presidente Diana de Cassia
Local: Avenida Afonso Pena, 2351
14h - Reuniões internas de Rafael Duda e Diana de Cassia
Túlio Lopes (PCB)
9h - Panfletagem na Feira Popular do bairro Esplanada, em Divinópolis
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16h - Plenária com apoiadores no bairro Esplanada, em Divinópolis