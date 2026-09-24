Patrus quer recuperação do BDMG para concessão de crédito a empresas
Em encontro na Fecomércio-MG, candidato defendeu um canal aberto de diálogo com setor empresarial e falou de parceria com o BNDES
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O deputado federal e candidato ao governo de Minas Gerais Patrus Ananias (PT) defendeu o diálogo com o setor produtivo e o fortalecimento do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) para concessão de linhas de crédito durante encontro com representantes do sistema Fecomércio-MG e presidentes de sindicatos empresariais dos setores de comércio, serviços e turismo, nesta quinta-feira (24/9).
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Em discurso, o candidato afirmou que, caso eleito, irá manter um canal aberto com empresários de diferentes segmentos, de modo a “alcançar desenvolvimento econômico e social”.
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O candidato ouviu demandas da entidade relacionadas à qualificação profissional, atuação do Senac, segurança, combate ao comércio irregular, roubo de cargas, tributação e necessidade de melhores condições para as empresas mineiras.
Entre as demandas, também estava a revisão e transparência de benefícios fiscais concedidos pelo governo estadual, que totalizam R$ 26 bilhões. Patrus afirmou que as isenções serão revistas e discutidas com empresários.
O petista argumentou ainda que o BDMG deve ser fortalecido para que possa ceder linhas de crédito para pequenas e médias empresas.
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Segundo o candidato do PT, a intenção é recuperar a instituição, iniciar uma parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e ampliar a atuação da instituição mineira como instrumento de apoio ao setor empresarial, porque o financiamento é uma forma de trazer capital de giro e condições mais competitivas para o setor produtivo.
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“Nós vamos recuperar o BDMG e buscar uma parceria com o BNDES. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais pode cumprir um papel muito importante no desenvolvimento do estado e no apoio aos setores produtivos”, afirmou.