'Vai ser um desastre', diz Patrus sobre possível governo Cleitinho

O candidato do PT ao governo de Minas Gerais, Patrus Ananias, afirmou que uma eventual gestão do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) no estado será um “desastre”. A declaração foi dada durante sabatina do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa nesta quinta-feira (24/9)

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Cleitinho lidera com folga as pesquisas de intenção de voto para o governo mineiro. Patrus tem aparecido na segunda colocação, com indicações de que pode enfrentar o senador do Republicanos no segundo turno.

O petista evitou comentar as pesquisas, dizendo que “não é analista político” e que está focado na própria campanha, garantindo que vai fazer “o melhor com o povo de Minas” se for eleito.

Na sequência, porém, Patrus emendou: “Tenho certeza de que o candidato que você mencionou, com todo respeito à pessoa dele, vai ser um desastre”.

“Porque eu pergunto: O que ele já fez pelo povo de Minas? Qual o projeto efetivo voltado para o bem comum, para o desenvolvimento do nosso estado que ele apresentou? Qual a sua presença nas atividades legislativas por onde passou?”, questionou o petista.

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Patrus disse ainda que Cleitinho não tem “nenhuma experiência no Executivo” e reforçou que acredita ter as melhores propostas para Minas.

