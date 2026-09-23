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ELEIÇÕES 2026

Quaest em Minas: Cleitinho tem 37% e Patrus, 16%; três empatam em 3º

Candidato do PT saltou 5 pontos e deixou Kalil (PDT) para trás na disputa por uma vaga no segundo turno

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
23/09/2026 18:09 - atualizado em 23/09/2026 18:10

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Cleitinho na sabatina do Estado de Minas com o Portal Uai e a TV Alterosa
Cleitinho na sabatina do Estado de Minas com o Portal Uai e a TV Alterosa crédito: Marcos Vieira/EM/D.A. Press

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23/9) mostra que Cleitinho Azevedo (Republicanos) permanece na liderança isolada da disputa pelo governo de Minas Gerais. Na segunda colocação, Patrus Ananias (PT) disparou e deixou Alexandre Kalil (PDT) para trás.

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No levantamento estimulado, Cleitinho apareceu com 37%, enquanto Patrus saltou de 11% para 16% e Kalil caiu de 11% para 8%, empatado tecnicamente com Mateus Simões (PSD), 7%, Flávio Roscoe (PL), 5%, e Gabriel Azevedo (MDB), 2%.

Ben Mendes (Missão) e Túlio Lopes (PCB) tinham 1% cada Outros candidatos não pontuam. Indecisos somaram 16% e quem declarou voto branco, nulo ou em nenhum candidato, 7%.

Em comparação com o último levantamento da Quaest, divulgado em 8 de setembro, tanto Cleitinho quanto Patrus subiram 5 pontos percentuais. Já Kalil caiu 3 e Simões, 1, ambos na margem de erro.

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O levantamento foi encomendado pela TV Globo e ouviu 1.506 eleitores de 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-03276/2026.

1º turno (estimulada)

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 37%
  • Patrus Ananias (PT): 16%
  • Alexandre Kalil (PDT): 8%
  • Mateus Simões (PSD): 7%
  • Flávio Roscoe (PL): 5%
  • Gabriel (MDB): 2% 
  • Ben Mendes (Missão): 1%
  • Professor Túlio Lopes (PCB): 1%
  • Indira Xavier (UP): 0
  • Rafael Duda (PSTU): 0
  • Henrique Áreas (PCO): 0
  • Indecisos: 16%
  • Branco/nulo/não vai votar: 7%

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