Quaest em Minas: Cleitinho tem 37% e Patrus, 16%; três empatam em 3º

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23/9) mostra que Cleitinho Azevedo (Republicanos) permanece na liderança isolada da disputa pelo governo de Minas Gerais. Na segunda colocação, Patrus Ananias (PT) disparou e deixou Alexandre Kalil (PDT) para trás.

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No levantamento estimulado, Cleitinho apareceu com 37%, enquanto Patrus saltou de 11% para 16% e Kalil caiu de 11% para 8%, empatado tecnicamente com Mateus Simões (PSD), 7%, Flávio Roscoe (PL), 5%, e Gabriel Azevedo (MDB), 2%.

Ben Mendes (Missão) e Túlio Lopes (PCB) tinham 1% cada Outros candidatos não pontuam. Indecisos somaram 16% e quem declarou voto branco, nulo ou em nenhum candidato, 7%.

Em comparação com o último levantamento da Quaest, divulgado em 8 de setembro, tanto Cleitinho quanto Patrus subiram 5 pontos percentuais. Já Kalil caiu 3 e Simões, 1, ambos na margem de erro.

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O levantamento foi encomendado pela TV Globo e ouviu 1.506 eleitores de 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-03276/2026.

1º turno (estimulada)