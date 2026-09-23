Quaest em Minas: Cleitinho tem 37% e Patrus, 16%; três empatam em 3º
Candidato do PT saltou 5 pontos e deixou Kalil (PDT) para trás na disputa por uma vaga no segundo turno
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A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23/9) mostra que Cleitinho Azevedo (Republicanos) permanece na liderança isolada da disputa pelo governo de Minas Gerais. Na segunda colocação, Patrus Ananias (PT) disparou e deixou Alexandre Kalil (PDT) para trás.
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No levantamento estimulado, Cleitinho apareceu com 37%, enquanto Patrus saltou de 11% para 16% e Kalil caiu de 11% para 8%, empatado tecnicamente com Mateus Simões (PSD), 7%, Flávio Roscoe (PL), 5%, e Gabriel Azevedo (MDB), 2%.
Ben Mendes (Missão) e Túlio Lopes (PCB) tinham 1% cada Outros candidatos não pontuam. Indecisos somaram 16% e quem declarou voto branco, nulo ou em nenhum candidato, 7%.
Em comparação com o último levantamento da Quaest, divulgado em 8 de setembro, tanto Cleitinho quanto Patrus subiram 5 pontos percentuais. Já Kalil caiu 3 e Simões, 1, ambos na margem de erro.
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O levantamento foi encomendado pela TV Globo e ouviu 1.506 eleitores de 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-03276/2026.
1º turno (estimulada)
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 37%
- Patrus Ananias (PT): 16%
- Alexandre Kalil (PDT): 8%
- Mateus Simões (PSD): 7%
- Flávio Roscoe (PL): 5%
- Gabriel (MDB): 2%
- Ben Mendes (Missão): 1%
- Professor Túlio Lopes (PCB): 1%
- Indira Xavier (UP): 0
- Rafael Duda (PSTU): 0
- Henrique Áreas (PCO): 0
- Indecisos: 16%
- Branco/nulo/não vai votar: 7%