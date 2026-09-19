Patrus assina compromisso com professores e defende piso de R$ 5 mil em MG

O deputado federal Patrus Ananias (PT), candidato ao governo de Minas Gerais, defendeu que o piso salarial para professores da rede estadual seja integral em relação ao Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), fixado em R$ 5.130,63 neste ano.

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O PSPN é vinculado à jornada de 40 horas semanais, mas os professores de Minas trabalham 24 horas por semanas e recebem proporcionalmente - que, hoje, representaria R$ 3.078,50.

“Eu penso que aquilo que aquilo que é devido a 40 horas semanais deve ser devido rigorosamente a 24 horas semanais, porque considero, como professor que fui, que o magistério exige um processo de descanso físico e mental e também um tempo de estudo, para preparar boas aulas e ter diálogo com as alunas e os alunos”, defendeu Patrus, neste sábado (19/9), em discurso no Conselho Geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG).

Carta-compromisso

No evento, realizado no Hotel Dayrell, no Centro de Belo Horizonte, Patrus assinou a carta-compromisso do sindicato, que propõe, entre outras medidas, a aplicação do piso, a valorização da carreira conforme a formação acadêmica e a criação de uma mesa permanente de negociação com o Sind-UTE/MG.

No entanto, alertou: “Não vou prometer para vocês que, ganhando o governo, no dia seguinte nós já resolvemos”. E prometeu “manter esse clima de diálogo” para melhorar paulatinamente as condições do magistério. Além de Patrus, Rafael Duda (PSTU), Indira Xavier (UP), Túlio Lopes (PCB) e Henrique Áreas (PCO) assinaram a carta-compromisso. Todos os candidatos foram convidados.

Depois, em entrevista ao Estado de Minas, o candidato petista foi questionado sobre a possibilidade de conceder reajustes diante da crise fiscal do estado, que precisa pagar em dia as parcelas da dívida de cerca de R$ 180 bilhões com a União, renegociada no Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag).

Patrus garantiu que vai tornar as contas públicas transparentes e “aplicar o dinheiro público com maior rigor, honestidade e transparência”.

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“Sabemos que o estado tem alguns créditos que nós vamos buscar. Mais de R$ 20 bilhões de isenções fiscais com empresas. Além desse, outros recursos. Então, para bem cuidarmos das nossas crianças, os nossos jovens, para garantirmos políticas públicas de qualidade na educação, na saúde, na segurança pública cidadã, nós teremos os recursos necessários”, completou.

