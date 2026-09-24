Patrus: 'Privatização da Copasa foi grande erro, mas vou cumprir contratos'

O candidato ao governo de Minas Gerais Patrus Ananias (PT) voltou a criticar a privatização da Copasa nesta quinta-feira (24/9), durante sabatina do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa . Ele disse que cumprirá os contratos, mas vai fiscalizar rigorosamente a atuação da empresa.

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“Se a empresa não estiver cumprindo o contrato, se as pessoas estiverem sendo privadas dos benefícios da água, que é fundamental para a vida, do saneamento básico, da saúde… nós vamos rever o contrato”, anunciou.

O petista chegou a afirmar que “se necessário”, vai cancelar contratos de prestação de serviço no saneamento. Ele cobrou atenção às exigências contratuais e constitucionais.

“Claro, eu estou dizendo muito claramente: nós vamos primeiro sentar e conversar com a empresa ou com as empresas. Vamos verificar o contrato. Vamos verificar se o contrato está sendo efetivamente cumprido. O estado tem esse papel também, de fiscalizar em nome do bem comum”, completou.

Patrus explicou que seu eventual governo pode “considerar a possibilidade” de o estado retomar a operação de saneamento. Ele já defendeu a reestatização da Copasa anteriormente, mas admitiu que o processo é complexo e demorado.

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“A privatização foi um grande erro. Não vou chegar também quebrando os contratos. Eu tenho um compromisso com o estado democrático de direito”, disse.

