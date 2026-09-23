Sabatina EM/Uai/TV Alterosa recebe Patrus Ananias nesta quinta (24/9)
Entrevista será transmitida pelo canal do Portal Uai no YouTube, às 11h; candidato aparece em segundo lugar na pesquisa Atlas/Estadão
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O Estado de Minas, o Portal Uai e a TV Alterosa dão sequência à série de sabatinas com os candidatos ao governo de Minas Gerais. O próximo convidado é o deputado federal Patrus Ananias (PT), que será entrevistado ao vivo às 11h desta quinta-feira (24/9). O petista aparece em segundo lugar nas intenções de voto, com 31%, atrás de Cleitinho Azevedo (Republicanos), segundo pesquisa Atlas/Estadão divulgada nesta quarta-feira (23/9).
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A sabatina será transmitida pelo canal do Portal Uai no YouTube e terá duração de 45 minutos. Na sexta-feira (25/9), a edição impressa do Estado de Minas trará os principais destaques da entrevista. Durante as sabatinas, os candidatos respondem a perguntas sobre temas comuns da disputa pelo Palácio Tiradentes e a questionamentos específicos sobre suas trajetórias, articulações políticas e propostas de governo.
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A série começou na sexta-feira (11/9), com Gabriel Azevedo (MDB), seguido pelo governador Mateus Simões (PSD), pelo ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) e pelo senador Cleitinho Azevedo (Republicanos). O próximo entrevistado será Flávio Roscoe (PL), na próxima segunda-feira (28/9).
Os cortes das entrevistas e as informações sobre os postulantes ao Palácio Tiradentes podem ser acompanhados nos perfis do Estado de Minas.
Os convites foram direcionados aos candidatos mais bem colocados nas pesquisas e cujos partidos tenham pelo menos cinco representantes no Congresso Nacional, conforme os critérios estabelecidos pela legislação eleitoral.
O candidato
Formado em Direito pela UFMG, Patrus Ananias começou sua carreira política em 1989, como vereador de Belo Horizonte. Em 1992, foi eleito prefeito da capital mineira para o mandato de 1993 a 1996, lembrado pela implantação do Restaurante Popular.
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Em 2002, foi eleito deputado federal e permaneceu na Câmara até 2004, quando deixou o cargo para implantar o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). À frente da pasta até 2010, ajudou a consolidar o Programa Bolsa Família.