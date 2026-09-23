Assine
overlay
Início Política
PALÁCIO DE TIRADENTES

Sabatina EM/Uai/TV Alterosa recebe Patrus Ananias nesta quinta (24/9)

Entrevista será transmitida pelo canal do Portal Uai no YouTube, às 11h; candidato aparece em segundo lugar na pesquisa Atlas/Estadão

Publicidade
Carregando...
Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
23/09/2026 15:33

compartilhe

×
Patrus Ananias caminha com apoiadores no Centro de Ipatinga
Ex-prefeito Patrus Ananias será o penúltimo entrevistado entre os principais candidatos crédito: Campanha Patrus

O Estado de Minas, o Portal Uai e a TV Alterosa dão sequência à série de sabatinas com os candidatos ao governo de Minas Gerais. O próximo convidado é o deputado federal Patrus Ananias (PT), que será entrevistado ao vivo às 11h desta quinta-feira (24/9). O petista aparece em segundo lugar nas intenções de voto, com 31%, atrás de Cleitinho Azevedo (Republicanos), segundo pesquisa Atlas/Estadão divulgada nesta quarta-feira (23/9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A sabatina será transmitida pelo canal do Portal Uai no YouTube e terá duração de 45 minutos. Na sexta-feira (25/9), a edição impressa do Estado de Minas trará os principais destaques da entrevista. Durante as sabatinas, os candidatos respondem a perguntas sobre temas comuns da disputa pelo Palácio Tiradentes e a questionamentos específicos sobre suas trajetórias, articulações políticas e propostas de governo.

Leia Mais

A série começou na sexta-feira (11/9), com Gabriel Azevedo (MDB), seguido pelo governador Mateus Simões (PSD), pelo ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) e pelo senador Cleitinho Azevedo (Republicanos). O próximo entrevistado será Flávio Roscoe (PL), na próxima segunda-feira (28/9).

Os cortes das entrevistas e as informações sobre os postulantes ao Palácio Tiradentes podem ser acompanhados nos perfis do Estado de Minas.

Os convites foram direcionados aos candidatos mais bem colocados nas pesquisas e cujos partidos tenham pelo menos cinco representantes no Congresso Nacional, conforme os critérios estabelecidos pela legislação eleitoral.

O candidato

Formado em Direito pela UFMG, Patrus Ananias começou sua carreira política em 1989, como vereador de Belo Horizonte. Em 1992, foi eleito prefeito da capital mineira para o mandato de 1993 a 1996, lembrado pela implantação do Restaurante Popular.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em 2002, foi eleito deputado federal e permaneceu na Câmara até 2004, quando deixou o cargo para implantar o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). À frente da pasta até 2010, ajudou a consolidar o Programa Bolsa Família.

Tópicos relacionados:

eleicao-2026 governo-de-minas patrus-ananias politica sabatina

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay