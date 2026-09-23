Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta quarta (23/9)
Candidatos têm dia de visitas, entrevistas e caminhadas
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Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de visitas, entrevistas, caminhadas e encontros nesta quarta-feira (23/9). Confira as agendas:
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Alexandre Kalil (PDT)
9h - Entrevista à Jovem Pan.
10h - Visita ao Mercado Municipal de Poços de Caldas, no Sul de Minas.
10h30 - Entrevista à TV Poços.
11h15 - Encontro com empresários e lideranças políticas.
13h - Entrevista à Rádio Clube FM de Guaxupé, no Sul de Minas.
14h - Encontro com diretoria e prefeitos da Associação dos Municípios Micro Região Baixa Mogiana (AMOG).
Ben Mendes (Missão)
Sem agenda de campanha.
Cleitinho (Republicanos)
11h - Encontro com apoiadores em Muriaé, na Zona da Mata Mineira.
15h - Encontro com apoiadores em Manhuaçu, na Zona da Mata Mineira.
18h - Encontro com apoiadores em Caratinga, no Vale do Rio Doce.
Flávio Roscoe (PL)
Candidato se recupera de um quadro de pneumonia e bronquiolite.
Gabriel Azevedo (MDB)
8h30 - Coletiva de imprensa em Patos de Minas, no Alta Paranaíba.
9h15 - Caminhada com lideranças e apoiadores pelo centro de Patos de Minas.
14h - Entrevista à rádio Cidade, de Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas.
14h15 - Entrevista ao perfil Sem Retoque.
14h30 - Visita aos comerciantes locais de Bom Despacho.
15h10 - Entrevista ao quadro Repórter da Ju.
19h - Sabatina do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-REDE/BH) e assinatura de carta-compromisso.
Henrique Áreas (PCO)
12h - Panfletagem no Palácio das Artes.
16h - Panfletagem e visita ao bairro Santa Tereza.
Indira Xavier (UP)
Reunião da Articulação Nacional de Combate ao Feminicídio, no Rio de Janeiro.
Mateus Simões (PSD)
8h30 - Despachos de governo.
10h - Sabatina do jornal O Globo.
12h15 - Gravação de vídeos.
17h10 - Entrevista ao Divinews, em Belo Horizonte.
17h40 - Entrevista ao jornal Agora.
18h30 - Encontro com apoiadores no comitê de campanha.
Patrus Ananias (PT)
10h - Caminhada pelo comércio de Pouso Alegre, no Sul de Minas.
15h - Bate-papo sobre moradia popular em Belo Horizonte.
17h - Caminhada pela Ocupação Dandara.
19h - Encontro com a militância do partido, acompanhado do presidente nacional do PT, Edinho Silva.
Rafael Duda (PSTU)
11h - Panfletagem no bairro Teixeira Dias, em Belo Horizonte.
12h30 - Panfletagem na avenida Sinfrônio Brochado, no Barreiro.
18h - Assinatura de carta-compromisso com os candidatos no Sind-Rede.
20h - Entrevista ao canal Gustavo Machado, acompanhado do candidato à Presidência Hertz Dias (PSTU).
Túlio Lopes (PCB)
12h - Encontro com apoiadores na sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram) em Bambuí, no Centro-Oeste de Minas.
19h - Visita ao Memorial dos Direitos Humanos em Belo Horizonte, com o candidato à Presidência Edmilson Costa (PCB).
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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos