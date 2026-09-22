Domingos Sávio apoia Cleitinho, apesar da candidatura de Roscoe pelo PL

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Domingos Sávio (PL), candidato ao Senado por Minas Gerais, declarou apoio ao senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), que concorre ao governo do estado, durante passagem por Paracatu, no Noroeste de Minas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A agenda reuniu os dois candidatos de diferentes partidos em uma caminhada com o prefeito da cidade e candidato a deputado federal, Igor Santos (PL). “A força do Noroeste Mineiro é gigante! Chegada contagiante aqui em Paracatu ao lado dos parceiros Cleitinho e Igor Santos”, disse Sávio nessa segunda-feira (21/9).

“Pode votar nele [Domingos] sem medo para a gente mudar o STF, o Senado e a justiça do Brasil”, declarou Cleitinho no palanque, ao lado de seu vice, Luís Eduardo Falcão (Republicanos), e do candidato ao Senado.

Já Domingos perguntou aos apoiadores: “Quem é Cleitinho aí dá um grito”. Assim como Cleitinho, o deputado federal é de Divinópolis e destacou a proximidade entre os dois e a confiança mútua para “fazer o bem”. “É tão bom você vir para uma campanha e estar ao lado de pessoas que você acredita, que você sabe que querem fazer o bem”, afirmou Sávio, cujo partido tem Flávio Roscoe como candidato ao governo de Minas.

Declarações informais

Durante a série de sabatinas do sabatina do Estado de Minas com o Portal Uai e a TV Alterosa, na última sexta-feira (18/9), Cleitinho foi questionado sobre ter começado a campanha apoiando Marcelo Aro (PP) ao Senado e, ao mesmo tempo, receber apoio de Domingos Sávio.

“Domingo Sávio é da minha cidade, eu sou um cara muito assim ‘o cara é da minha cidade não vou dar apoio para ele? Eu conheço o Domingos também’. Apesar ddo Domingos Sávio não estar me apoiando. Ele fez campanha para mim um dia e depois tava pedindo voto para o concorrente”, afirmou durante a entrevista.

“Mas desejo boa sorte para ele. O Aro foi uma questão partidária que a gente viu. Estávamos em Carandaí e ele estava no mesmo palanque que eu. Isso acontece muito. Às vezes vou ao interior que o prefeito me apoiou e apoia outro candidato a senador. Não tem como controlar que outros me apoiem”, complementou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Questionado sobre quais seriam, de fato, seus candidatos ao Senado, que tem duas vagas em disputa por Minas neste ano, Cleitinho disse que avaliaria nesta semana quem o apoiaria, já que “declaram voto e depois mudam o apoio para governador”.