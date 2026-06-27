'EM Minas' entrevista Domingos Sávio neste sábado

O deputado federal Domingos Sávio (PL) é o entrevistado deste sábado (27/6) no EM Minas, programa da TV Alterosa, do Estado de Minas e do Portal Uai. Em conversa com a jornalista Carolina Saraiva, o parlamentar comenta as articulações para a disputa pelo governo de Minas, detalha sua entrada na corrida por uma vaga no Senado e faz críticas à atuação da Casa e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Presidente licenciado do PL em Minas e atual secretário-geral da legenda, Domingos Sávio afirma que o partido seguirá aguardando uma definição do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) sobre uma eventual candidatura ao Palácio Tiradentes. "O ideal, eu até insisto, é se fosse possível unirmos todos esses partidos em uma candidatura consensual de centro-direita e de direita; poderia ser melhor para Minas, mas isso pode ocorrer no segundo turno", declara.

Na entrevista, o deputado também defende uma mudança no comando do Senado a partir da próxima legislatura. Sem citar nominalmente o atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ele comenta que o Legislativo precisa recuperar sua capacidade de fiscalizar os demais poderes.

"Precisamos ter um Senado que comece por eleger um presidente do Senado decente, independente, que não tenha processos que o incriminam", afirma.

O parlamentar ainda cobra a instalação da CPMI do Banco Master e critica o que considera uma omissão do Senado diante de excessos de ministros do STF. "Alguns dizem que há envolvidos de vários partidos. Mais uma razão para abrir a CPMI, que eu fui um dos primeiros a assinar. Abra a CPMI, apure, investigue, quebre os sigilos bancários, dê transparência a tudo isso e bote na cadeia aqueles que estão roubando dinheiro público", destaca.

Ao explicar sua decisão de disputar uma cadeira no Senado, Domingos Sávio enfatiza que a candidatura foi construída ao longo de sua trajetória política e recebeu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ainda rechaça a ideia de conflito interno na candidatura da sigla à Casa Alta.

"Havia outros pré-candidatos, mas todos compreenderam que minha trajetória e a defesa dos valores do partido credenciavam meu nome. Faço questão de destacar isso porque uma candidatura ao Senado não pode ser projeto pessoal, vaidade ou ambição de momento. Ela precisa servir a um projeto para o país. Foi assim que fui escolhido como pré-candidato do PL ao Senado", declara.

Durante a conversa, o parlamentar também faz um balanço de seus quatro mandatos como deputado federal, destaca projetos que considera seu principal legado para Minas Gerais e comenta o reconhecimento obtido ao figurar entre os dez deputados federais mais bem avaliados pelo Ranking dos Políticos.

EM Minas

O EM Minas vai ao ar todos os sábados, às 19h15, na TV Alterosa, apresentado pela jornalista Carolina Saraiva. A cada edição, o programa entrevista nomes da cena da política, da economia e do setor produtivo de Minas Gerais e do Brasil. Às segundas-feiras, a íntegra da entrevista é publicada no portal e na edição impressa do Estado de Minas.

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O programa é transmitido para todo o estado pela TV Alterosa. Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois exibidos na televisão e um terceiro exclusivo no canal do Portal Uai no YouTube, onde as entrevistas ficam disponíveis na íntegra.