Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta terça (22/9)

Os candidatos ao governo de Minas Gerais participam de caminhadas, encontros, carreatas e atos nesta terça-feira (22/9). Confira as agendas:

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Alexandre Kalil (PDT)

10h - Encontro com lideranças comunitárias e de moradias populares do Morro do Papagaio, em Belo Horizonte.

10h30 - Caminhada pela comunidade.

Ben Mendes (Missão)

14h - Encontro com apoiadores na cidade de Santa Luzia, com gravação de conteúdo.



17h - Entrevista para o SBT News.

Cleitinho (Republicanos)

Encontro com o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo.

Flávio Roscoe (PL)

O candidato pausou a campanha devido a um quadro de pneumonia severa e bronquiolite, causados pela Covid-19.

Gabriel Azevedo (MDB)

8h - Gravação de conteúdo audiovisual.

10h - Encontro com lideranças em Formoso, no Noroeste de Minas.

Henrique Áreas (PCO)

12h - Panfletagem no bairro Betânia, na região Oeste de Belo Horizonte.

15h - Panfletagem na Praça Sete.

Indira Xavier (UP)

Participa da reunião da Articulação Nacional de Combate ao Feminicídio, no Rio de Janeiro.

Mateus Simões (PSD)

9h45 - Caminhada com prefeito e lideranças de Curvelo, na Região Central de Minas.

12h45 - Encontro com prefeitos e lideranças de Mantena, no Vale do Rio Doce.

16h50 - Carreata em Galileia, no Vale do Rio Doce.

Patrus Ananias (PT)

10h - Encontro com representantes de movimentos sociais em Belo Horizonte.

18h - Plenária no Sindicato Metabase, em Congonhas, na Região Central de Minas.

Rafael Duda (PSTU)

8h - Participação no ato dos trabalhadores da saúde, na Praça Sete.

14h30 - Reuniões internas com apoiadores e equipe de coordenação.

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Túlio Lopes (PCB)

12h - Panfletagem com o candidato à Presidência Edmilson Costa (PCB), na Praça Sete, em Belo Horizonte.

19h - Ato político com Edmilson Costa na Casa do Jornalista, em Belo Horizonte.