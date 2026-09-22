Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta terça (22/9)
Candidatos têm dia de carreatas, caminhadas e encontros
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Os candidatos ao governo de Minas Gerais participam de caminhadas, encontros, carreatas e atos nesta terça-feira (22/9). Confira as agendas:
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Alexandre Kalil (PDT)
10h - Encontro com lideranças comunitárias e de moradias populares do Morro do Papagaio, em Belo Horizonte.
10h30 - Caminhada pela comunidade.
Ben Mendes (Missão)
14h - Encontro com apoiadores na cidade de Santa Luzia, com gravação de conteúdo.
17h - Entrevista para o SBT News.
Cleitinho (Republicanos)
Encontro com o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo.
Flávio Roscoe (PL)
O candidato pausou a campanha devido a um quadro de pneumonia severa e bronquiolite, causados pela Covid-19.
Gabriel Azevedo (MDB)
8h - Gravação de conteúdo audiovisual.
10h - Encontro com lideranças em Formoso, no Noroeste de Minas.
Henrique Áreas (PCO)
12h - Panfletagem no bairro Betânia, na região Oeste de Belo Horizonte.
15h - Panfletagem na Praça Sete.
Indira Xavier (UP)
Participa da reunião da Articulação Nacional de Combate ao Feminicídio, no Rio de Janeiro.
Mateus Simões (PSD)
9h45 - Caminhada com prefeito e lideranças de Curvelo, na Região Central de Minas.
12h45 - Encontro com prefeitos e lideranças de Mantena, no Vale do Rio Doce.
16h50 - Carreata em Galileia, no Vale do Rio Doce.
Patrus Ananias (PT)
10h - Encontro com representantes de movimentos sociais em Belo Horizonte.
18h - Plenária no Sindicato Metabase, em Congonhas, na Região Central de Minas.
Rafael Duda (PSTU)
8h - Participação no ato dos trabalhadores da saúde, na Praça Sete.
14h30 - Reuniões internas com apoiadores e equipe de coordenação.
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Túlio Lopes (PCB)
12h - Panfletagem com o candidato à Presidência Edmilson Costa (PCB), na Praça Sete, em Belo Horizonte.
19h - Ato político com Edmilson Costa na Casa do Jornalista, em Belo Horizonte.