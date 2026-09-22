Patrus recebe manifestos e defende participação popular e cultura em Minas

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Patrus Ananias (PT), candidato ao governo de Minas, recebeu manifestos de diversos setores da sociedade nesta terça-feira (22/9), no comitê central do partido. As demandas envolveram a cultura, uma de suas principais pautas, combate ao trabalho análogo à escravidão, tema em que o estado lidera as denúncias, e a luta antimanicomial.

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Durante o encontro, o ex-prefeito de Belo Horizonte apresentou a participação popular como uma das prioridade de seu projeto de governo. “Primeiro, o nosso compromisso, quero reiterar, é fazer um governo democrático. Não uma democracia esvaziada, formal, mas uma democracia que realmente estimule a participação das pessoas”, prometeu.

Ao falar sobre a importância do voto consciente, Patrus Ananias pediu apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), à própria candidatura e aos demais candidatos, como Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (Psol), que concorrem a cadeiras no Senado.

O candidato também relacionou a participação nas decisões públicas ao pagamento de impostos. "Porque quem sustenta o Estado brasileiro e os demais países do mundo, em todos os níveis, nacional, estadual e municipal, são as pessoas que pagam impostos. E os pobres também pagam impostos, direta ou indiretamente, quando fazem compras, como alimentos e roupas. Então, é fundamental que as pessoas tenham participação efetiva. Esse é um ponto muito forte para nós", ressaltou o petista.

Cultura e geração de renda

Ao abordar as demandas do setor cultural, Patrus defendeu iniciativas que contemplem artes, literatura e música, além de manifestações ligadas a moda, dança e cultura popular. Nascido em Bocaiúva, no Norte de Minas, o ex-prefeito de Belo Horizonte também mencionou referências de sua infância, como o "Bumba meu boi", músicas sertanejas e celebrações natalinas.

“Nós vamos trabalhar também essa cultura popular, democrática, das massas. E a cultura hoje também é um fator de trabalho e renda”, declarou. Na avaliação de Patrus, as atividades culturais também atraem visitantes e estimulam o turismo.

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A defesa do setor foi acompanhada de uma referência à diversidade de Minas e às relações do estado com outras regiões do país. E, ao tratar dessa diversidade, o candidato citou os territórios de desenvolvimento, dividem Minas em 17 regiões. Segundo ele, essas áreas reúnem características históricas, culturais e ambientais comuns, além de possibilidades de desenvolvimento, inclusive na agricultura. “Nós somos na verdade uma síntese do Brasil. É o estado mais parecido com o Brasil”, concluiu o candidato.