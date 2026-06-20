Mostra reúne aquarelas de Beatriz Coelho inspiradas na cultura popular

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Primeira professora emérita da Escola de Belas Artes da UFMG, Beatriz Coelho idealizou e implantou, na década de 1970, o Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis (Cecor). Vinculada à EBA, a unidade é dedicada à pesquisa e formação de profissionais de conservação e restauração do patrimônio histórico, artístico e cultural do Brasil e do exterior.

Natural de Pernambuco, Beatriz mudou-se para Belo Horizonte no fim dos anos 1950 com o marido, Marcelo de Vasconcelos Coelho, que foi reitor da UFMG entre 1969 e 1973. Formada pela Escola Guignard, foi convidada por Yara Tupynambá a lecionar xilogravura na Escola de Belas Artes.

Até 24 de julho, o Centro Cultural UFMG recebe a exposição da artista "Brasilidade: memória viva da arte e cultura popular", montada com curadoria de Cristiano Gurgel Bickel.

"Ela é uma personalidade muito querida e importante na trajetória da Escola de Belas Artes. Foi pioneira na área de conservação e restauração e tem uma grande contribuição para a formação de profissionais ligados ao patrimônio, à conservação e ao restauro", afirma o curador.

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A mostra destaca a faceta pouco menos conhecida da trajetória de Beatriz: a produção como artista visual. Estão reunidas 43 aquarelas recentes da artista, atualmente com 92 anos.

"É uma senhora de 92 anos em plena produção", observa Bickel. "O objetivo principal é apresentar Beatriz como artista, evidenciando a qualidade do seu trabalho, o refinamento técnico e o domínio da aquarela, do desenho e da pintura. É importante que ela também seja lembrada por essa faceta", diz Cristiano.

As obras estão divididas em três séries temáticas que exploram a religiosidade, a corporalidade e a festividade presentes na cultura popular brasileira.

A série "Ritos e devoções" retrata manifestações de fé e práticas religiosas de diferentes regiões do país. Já "Danças e músicas" reúne representações de expressões culturais como capoeira, catopê, forró, maracatu, frevo e bumba meu boi. Em "Celebrações e festejos", a artista aborda tradições populares como congado, festa do Divino, folia de reis e marujada.

"As obras estão ligadas à memória material e imaterial da cultura brasileira. Beatriz cria um imaginário visual dessa cultura, das nossas tradições e manifestações populares", destaca o curador.

Para ele, as aquarelas contribuem para preservar referências culturais que ajudam a manter vivo o imaginário coletivo brasileiro. Bickel explica que a divisão da exposição em três núcleos surgiu a partir da leitura e da interpretação de temas recorrentes na produção da artista.

"São três recortes temáticos que encontrei ao entrar em contato com o conjunto de obras. A crítica de arte é um diálogo com o artista. Cabe ao crítico revelar aspectos da obra e ampliar as possibilidades de leitura dessa produção”, conclui.

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"BRASILIDADE: MEMÓRIA VIVA DA ARTE E CULTURA POPULAR"

Mostra individual de Beatriz Coelho. Até 24 de julho, no Centro Cultural UFMG (Av. Santos Dumont, 174, Centro). Visitação de terça a sexta-feira, das 9h às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h. Entrada gratuita.