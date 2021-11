Patrimônio da humanidade: capoeiristas resgatam história da luta que é arte

Na capital mineira, a adaptação para o formato de grupos ganhou força e se expandiu pelo país e pelo mundo (foto: Flávio Tavares/Divulgação)



A capoeira é um patrimônio cultural imaterial da humanidade. Parte dessa história é contada no 2º Encontro de Capoeira Amigos do Parque, que homenageia importantes mestres de capoeira. Ao todo serão 25 mestres condecorados, sendo 24 mineiros e também um soteropolitano. Uma homenagem especial a Juracy Guimarães dos Santos, o Mestre Explosivo, natural de Salvador.





A roda de capoeira é o momento de encontro, quando os capoeiristas cantam, tocam instrumentos, dançam e fazem o jogo, que mescla golpes, ginga e brincadeiras. As rodas acontecem em todos os espaços e, em Belo Horizonte, os capoeiristas têm a tradição de realizar a roda no Parque Municipal Américo Renné Giannetti. Na capital mineira, os capoeiristas também passaram a se organizar em grupos, um formato que ganhou força e se expandiu pelo país e pelo mundo.

Encontro será um importante momento de resgate e registro da memória dos mestres pioneiros da atividade em Minas. Também contribui para divulgar a história da capoeira, em especial em Belo Horizonte, abordando a evolução e transformação ao longo do tempo.

“Além de ser um registro de história oral importante para preservação do patrimônio histórico e artístico imaterial de Belo Horizonte, também é uma forma de reconhecimento e valorização do saber popular e da cultura afro-brasileira”, declara Vinícius Thiago de Melo, o contra-mestre Meque, pesquisador e um dos organizadores do evento.





Além disso, o foco é na roda de conversa, com reconhecimento do valor dos capoeiristas mais velhos para manter as tradições, como griotes. “Uma forma de trazer a história da capoeira antiga para a nova geração para a história não morrer”, conta Eder Marcos da Silva, mais conhecido como Mestre Shaolin, também organizador do encontro.





Eder conta que é comum fazer homenagens aos mestres que já morreram, mas esse ano o intuito é homenagear os mestres em vida, “Amanhã, vai ser o dia que vão estar todos os mestres presentes, com bate papo e os mestres contando as histórias deles, para não deixar ninguém ser esquecido e a cultura da capoeira não se perca”.





Serviço

Roda de Capoeira na Praça Sete

Dia: 12 de novembro de 2021 (sexta-feira)

Hora: 18 horas

Local: Praça Sete - Em frente ao UAI

Mesa redonda com mestres pioneiros da Roda do Parque – Encerramento com Roda de capoeira

Dia: 13 de novembro de 2021 (sábado)

Hora: Das 9h às 18h

Local: Museu de Artes e Ofício (Praça da Estação)

Entrada aberta ao público

Vivências com os mestres em Itabirito

Dia: 14 de novembro de 2021 (domingo)

Hora: Das 8 às 17 horas

Local: Condomínio Retiro do Lago (Itabirito/MG).

Vagas limitadas!

Atenção: O uso de máscara será obrigatório em todos os dias do evento.

Mais informações pelo Instagram: @capoeira.do.parque

*estagiária sob a supervisão de Márcia Maria Cruz