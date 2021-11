Artes e ofícios: curso gratuito promove saberes tradicionais de Ifá

Curso é realizado pelo professor Doutor Félix Ayoh'OMIDIRE (foto: Reprodução/ Instagram)



Duas aulas gratuitas do curso "Artes e Ofícios dos Saberes Tradicionais: Artes e Culturas de Ifá" apresentam a cultura de Ifá. O curso, transmitido na plataforma do Youtube, na quinta-feira e sexta-feira (11 e 12/11), é realizado pelo professor Félix Ayoh'OMIDIRE como parte do Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que, desde 2014, vem apresentando os valores e conhecimentos de povos originários e tradicionais do país. Duas aulas gratuitas do curso "Artes e Ofícios dos Saberes Tradicionais: Artes e Culturas de Ifá" apresentam a cultura de Ifá. O curso, transmitido na plataforma do Youtube, na quinta-feira e sexta-feira (11 e 12/11), é realizado pelo professor Félix Ayoh'OMIDIRE como parte do Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que, desde 2014, vem apresentando os valores e conhecimentos de povos originários e tradicionais do país.









Estes símbolos mencionados pelo professor trazem representações de centenas de versos, histórias, cantos, encantamentos e curas de tradições africanas. As aulas destacam conceitos e trajetórias sobre as aquisições de conhecimentos pelo ser humano a partir dessas tradições.





Mestre Félix Ayoh'OMIDIRE apresenta, no curso, como os iorubanos escravizados trouxeram para as Américas um mundo completo de histórias e de leis cósmicas. Essas construções, para o professor Félix, foram fundamentais para a formação de uma sociedade baiana e também para outras cidades e estados do país e das Américas.





“Com o Ìjúbà recebemos o poder de falar, de expor o pensamento, nossa arte, nossa sabedoria, sempre reconhecendo nosso limite e que o que fazemos é dar continuidade ao que nossos ancestrais já estavam fazendo”, afirma. Pedir Ìjuba, de acordo com o professor Félix, é uma obrigação cultural, ritual e espiritual, pois recebe a potência da fala através das forças dos orixás.





Além da apresentação da importância de Ifá para cultura e tradições africanas, as aulas também trazem diálogos e referências de produções de outros mestres sobre o tema, construindo pontes e complementando as discussões propostas pelo professor Félix ao longo de sua apresentação.

*estagiário sob a supervisão de Márcia Maria Cruz