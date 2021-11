Ancestralidades: Itaú Cultural lança plataforma de cultura afro-brasileira

Itaú Cultural, em parceria com a Fundação Tide Setúbal, lança plataforma "Ancestralidades" nesta segunda-feira (foto: Arte criada pela artista Íldima Lima para o Itaú Cultural)



O projeto "Ancestralidades" tem como objetivo valorizar e divulgar as raízes afro-brasileiras com um acervo que conta com verbetes, biografias e mapeamento de organizações relevantes em questões raciais no Brasil. O projeto foi lançado nesta segunda-feira (08/11).

A ideia é que o acervo cresça com o tempo, e não se limitará a conteúdos próprios, fazendo ligação com produções de diversas organizações, se tornando um espaço de aprendizado de acontecimentos recentes e históricos.





Dispensando a linearidade, a plataforma conta com uma linha do tempo em forma de mandala, que traz fatos importantes da história negra nacional de um jeito convidativo e intuitivo. Essa linha do tempo aborda diversos campos do conhecimento, desde conquistas históricas e sociais até produção artística e científica.





O lançamento do “Ancestralidades” será no canal do Itaú Cultural no YouTube, marcado pelo “Encontros Bongola: Perspectivas das Ancestralidades negras”. Ao todo serão realizados sete encontros online com a participação de importantes nomes como Cidinha da Silva, Nei Lopes, Edson Cardoso e Leda Maria Martins.



No lançamento também serão realizadas duas lives: “Memórias Insubmissas: protagonismo negro no audiovisual”, com discussões dos filmes “Abolição” (1988) do diretor Zózimo Bulbul e “Voltei!” (2021) de Glenda Nicácio e Ary Rosa.





SERVIÇO

Lançamento da plataforma Ancestralidades

8 de novembro de 2021, às 17h

on-line – no site e canal do Itaú Cultural no YouTube





Encontros Bongola: Perspectivas das Ancestralidades negras

de 9 a 25 de novembro de 2021

on-line – no site e canal do Itaú Cultural no YouTube