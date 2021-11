Nina Silva, co-funddora do Movimento Black Money, ganha prêmio de Mulher Mais Disruptiva do Mundo (foto: Reprodução: Instagram)



Nina Silva recebeu o prêmio de “Mulher Mais Disruptiva do Mundo”, concedido pela Women in Tech Global Awards, em uma cerimônia realizada em Portugal nesta semana. O prêmio destaca a trajetória de mulheres que impactam na tecnologia, com o objetivo de diminuir a desigualdade de gênero que existe na indústria de tecnologia.



Presidente e uma das cofundadoras do Movimento Black Money e da D’Black Bank, Nina é formada em administração e especialista em tecnologia de informação. Foi considerada uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes e uma das 100 pessoas de ascendência africana mais influentes no mundo com menos de 40 anos, pelo MIPAD 2018 com a ONU.





O Movimento Black Money é uma plataforma de fortalecimento do afroempreendedorismo, que permite a conexão entre consumidores e empreendedores negros das mais diversas áreas. Criando oportunidade de negócios para a comunidade negra, o movimento tem o objetivo de empoderar a população negra brasileira, valorizando a negritude. O movimento dispõe ainda da plataforma educacional Afreektech, que oferece cursos e parcerias formar jovens empreendedores.





Outro projeto em que é fundadora, o D’Black Bank, tem como objetivo a inclusão financeira e digital da comunidade negra com o fornecimento de diversos serviços financeiros, totalmente digitais, além de incentivar projetos sociais e educacionais. Com isso, a iniciativa busca justiça econômica para o Brasil, país marcado pela extrema desigualdade, que oferece poucas oportunidades de crescimento econômico para pessoas negras.





O Women in Tech Global Awards foi fundada em 2018 e tem a missão de empoderar 5 milhões de mulheres e meninas até o ano de 2030 e também concede prêmios nas categorias Conjunto da Obra, Mulher em Liderança Global em Tecnologia, Mulheres em Tecnologia, Mulher em Tech Start-Up, Iniciativa de maior impacto para mulheres na tecnologia e Inspiração Adolescente.