76% dos brasileiros querem aulas sobre diversidade nas escolas

92% acreditam que o mundo seria um lugar melhor se as pessoas tivessem mais compreensão das questões que afetam as pessoas ao redor (foto: ATC Comm Photo)

Estudo realizado pela Pearson, empresa de destaque na área de aprendizagem, em parceria com a Morning Consult, mostrou que 76% dos brasileiros acreditam que as crianças devem aprender sobre diversidade na pré-escola e que 92% acreditam que o mundo seria um lugar melhor se as pessoas tivessem mais compreensão das questões que afetam as pessoas ao redor.



Estudo realizado pela Pearson, empresa de destaque na área de aprendizagem, em parceria com a Morning Consult, mostrou que 76% dos brasileiros acreditam que as crianças devem aprender sobre diversidade na pré-escola e que 92% acreditam que o mundo seria um lugar melhor se as pessoas tivessem mais compreensão das questões que afetam as pessoas ao redor.

Enquanto 56% dos entrevistados em todo o mundo acreditam que o sistema educacional em seus paises está fazendo o suficiente para ensinar sobre raça, gênero e desigualdade, no Brasil essa média é de 27%. Também foi revelado que os brasileiros apresentam a menor taxa de confiança em seu sistema educacional no que diz respeito a tratar todos os alunos igualmente (42%), sendo a China a que relata a maior confiança (89%).



Racismo sistêmico

O racismo estrutural é apontado como um problema no sistema educacional por 80% dos brasileiros. Quando perguntados “Até que ponto você acredita que o sistema educacional em seu país está lidando com o racismo sistêmico?”, 59% dos entrevistados responderam que o problema não está sendo tratado.





Igualdade

Outro ponto abordado na pesquisa foi sobre desigualdade de gênero, com 59% dos entrevistados em todo o mundo afirmando que não acham que sua educação cobre adequadamente a desigualdade de raça e gênero. Quando perguntados “Pensando em quando você estava na escola, você acredita que todos os gêneros tiveram oportunidades iguais de educação?”, 66% dos brasileiros disseram que “não”.





Como forma de solucionar as falhas do sistema educacional, 80% dos entrevistados firmam estar ativamente tentando se educar sobre as questões relacionadas à justiça social, diversidade ou igualdade de gênero e mais de 60% afirmam que poderiam aprender mais sobre questões de diversidade. Foram apontados como principais fontes de informação as redes sociais e notícias.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Alves

Segundo o estudo, o tema mais estudado no Brasil é a escravidão (81%) e o menos aprendido estão relacionados aos direitos e movimentos LGBTQIA%2b (23%). Entre os entrevistados, 71% dos brasileiros afirmaram que concordam que as escolas devem fazer mais para apoiar os alunos LBGTQIA%2b.