Inclusão racial ameaçada: cai em 52% o número de candidatos negros no Enem

Apenas 1,6 milhões de candidatos no Enem 2021 se declararam negros, incluindo pretos e pardos (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)



O mês de novembro será marcado pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, com realização prevista para os dias 21 e 28. No entanto, esta edição terá o menor número de candidatos inscritos desde 2005. O mês de novembro será marcado pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, com realização prevista para os dias 21 e 28. No entanto, esta edição terá o menor número de candidatos inscritos desde 2005.





De acordo com os dados divulgados, apenas 1,6 milhões de candidatos no Enem 2021 se declararam negros, incluindo pretos e pardos. Essa parcela representa 48,4% do total de inscritos da edição. Em 2020, foram quase 3,5 milhões de estudantes negros que se inscreveram no processo seletivo, somando mais de 57% entre todos os candidatos.





A queda desta edição vem na contramão na inclusão de pessoas negras no ensino superior no país observada nos últimos anos. Em 2018, pela primeira vez na história, a população negra foi a maioria em vagas nas universidades públicas do Brasil, de acordo com a pesquisa ‘Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil’, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a pesquisa, os alunos negros somaram 50,3% no total de matriculados no ensino superior no país.





Nos anos 2000, anterior a criação e implementação da lei de cotas e da criação do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e do Prouni (Programa Universidade para Todos), apenas 2,2% de pretos e pardos possuíam diploma de graduação no país, segundo dados também divulgados pelo IBGE.

Em 2017, este número subiu para 9,3%. Atualmente, o Enem é a principal porta de entrada de estudantes em universidades públicas e privadas. A edição de 2021 contará com provas em formato presencial e digital, aplicadas na mesma data.