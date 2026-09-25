Voto em BH: TRE-MG libera urnas para treinamento na Praça Sete nesta sexta-feira

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O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) promove uma ação para que eleitores de Belo Horizonte possam treinar o voto para o primeiro turno das Eleições 2026, que ocorre em 4 de outubro. O treinamento acontece nesta sexta-feira (25), na Unidade de Atendimento Integrado (UAI) da Praça Sete, das 8h às 17h.

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No local, duas urnas eletrônicas com um sistema de treinamento e candidatos fictícios estão disponíveis para o público. A iniciativa busca familiarizar os cidadãos com a ordem de votação. O TRE-MG também distribui "colinhas" para incentivar que os eleitores levem os números de seus candidatos anotados, agilizando o processo.

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O presidente do Tribunal, desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, destacou a responsabilidade dos eleitores na escolha dos representantes dos poderes Legislativo e Executivo. Ele lembrou que, com seis cargos em disputa, incluindo duas vagas para senador, será necessário digitar um total de 19 algarismos na urna.

Braga reforçou a importância de levar a "colinha" impressa, já que o uso de celulares na cabine de votação é proibido. “Espero que nessa reta final o eleitor se conscientize da importância do seu voto, informe-se nas páginas oficiais da Justiça Eleitoral e faça uma escolha consciente”, disse.

Pablo Aragão, Secretário de Eleições do TRE-MG, também orientou que os eleitores cheguem à seção eleitoral já sabendo em quem votar para tornar a votação mais rápida. Ele alertou que a propaganda eleitoral é proibida no dia do pleito, sendo permitida apenas a manifestação individual e silenciosa.

Mais oportunidades para treinar

Neste sábado (4), uma nova ação de treinamento ocorrerá no Minas Shopping, localizado na Avenida Cristiano Machado, 4.000. O evento será no piso 2, próximo à academia, das 10h às 17h.

Nas últimas semanas, o TRE-MG distribuiu 3,5 milhões de "colinhas" em todo o estado. O material pode ser retirado nos cartórios eleitorais ou impresso pelo site do Tribunal.

Os eleitores também podem utilizar o Simulador de Votação, disponível nos sites do TRE-MG e do TSE. A ferramenta online permite preencher uma "colinha" virtual e treinar a digitação dos votos em uma urna que replica o equipamento real, incluindo recursos de acessibilidade como intérprete de Libras e sintetizador de voz.

Ordem de votação e cargos