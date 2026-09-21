Eleições 2026: urnas eletrônicas de BH começam a ser preparadas
Mais de 800 equipamentos recebem softwares e dados de eleitores; processo garante a segurança e a inviolabilidade para o dia da votação
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As urnas eletrônicas que serão usadas no primeiro turno das Eleições 2026 em Belo Horizonte começaram a receber os sistemas e dados para a votação nesta segunda-feira (21). Ao todo, 831 equipamentos passam pelo procedimento em três zonas eleitorais da capital.
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O processo, conhecido como carga das urnas, ocorre no Centro de Apoio do TRE-MG, no bairro Jardim Filadélfia. Nesta etapa, os equipamentos recebem o software oficial, os dados dos candidatos e as informações dos eleitores de cada seção.
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Também é inserida a mídia onde serão gravados os resultados da votação. Além da instalação dos dados, as urnas passam por testes para verificar o funcionamento de teclas, áudio, vídeo e do terminal dos mesários.
A impressora, responsável pela emissão da "zerésima" e do boletim de urna, também é testada. Após a configuração, os equipamentos recebem lacres de segurança que garantem sua inviolabilidade até o dia da eleição.
Mais de 800 urnas preparadas
Segundo o TRE-MG, as 831 urnas eletrônicas em preparação nesta segunda-feira são destinadas a três zonas eleitorais da capital mineira. O trabalho faz parte dos preparativos finais para o primeiro turno.
As zonas eleitorais atendidas são:
36ª Zona Eleitoral: região do Barreiro;
38ª Zona Eleitoral: Venda Nova;
332ª Zona Eleitoral: região Oeste de Belo Horizonte.
Como funciona a carga
Durante o procedimento, técnicos da Justiça Eleitoral instalam os sistemas e realizam testes de funcionamento em todos os componentes dos equipamentos. Representantes de instituições fiscalizadoras podem acompanhar todas as etapas.
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Somente após a conferência dos sistemas e a aplicação dos lacres de segurança, as urnas ficam prontas para serem encaminhadas aos locais de votação.