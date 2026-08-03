Distribuição de urnas eletrônicas em Minas começa nesta segunda-feira

Uma operação promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) para envio de urnas eletrônicas pelo interior do estado começou nesta segunda-feira (3/8). No total, o estado terá 55.813 equipamentos para uso nos dias de eleição.

A distribuição levará 49.395 urnas eletrônicas a 851 municípios mineiros, entre 3 e 28 de agosto. Os 95 caminhões que levam os equipamentos saíram lacrados do centro de apoio do TRE-MG, localizado em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Durante o trajeto, os caminhões percorrerão 71 mil quilômetros pelo estado no total, e serão rastreados e monitorados pela Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv-MG) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No total, o estado terá 55.813 equipamentos para uso nos dias de eleição TRE-MG/Divulgação

Além das quase 50 mil urnas destinadas ao interior do estado, 5.019 urnas serão distribuídas entre as 18 zonas eleitorais de Belo Horizonte, e outras 1.399 serão enviadas para as quatro zonas eleitorais de Contagem. Os equipamentos que serão enviados às duas cidades continuarão armazenados no centro de apoio até o momento das eleições.

A operação faz parte da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, realizada entre esta segunda-feira e o próximo domingo (9/8), e organizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além da distribuição de urnas para os municípios mineiros, os outros estados do Sudeste terão eventos com demonstrações do uso do equipamento, explicações sobre o sigilo eleitoral e conteúdos de combate às "fake news".

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck