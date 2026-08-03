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Como a campanha de Lula vai explorar a repetição da chapa com Alckmin

Estratégia é investir na mensagem de "grandeza política" ao unir novamente ex-adversários para enfrentar os Bolsonaro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
03/08/2026 09:59

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Como a campanha de Lula vai explorar a repetição da chapa com Alckmin
Como a campanha de Lula vai explorar a repetição da chapa com Alckmin crédito: Foto: Ricardo Stuckert

A campanha do PT, como esta coluna antecipou, prepara uma ofensiva em que Geraldo Alckmin terá papel central no enfrentamento político aos Bolsonaro.

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O vice-presidente será apresentado ao eleitorado como “o homem que transformou o diálogo em política de Estado” e como representante de “uma política que une”.

A repetição da chapa Lula-Alckmin, antigos adversários que se tornaram aliados, será explorada pela campanha como um “exemplo de grandeza” e de capacidade de construção política acima das diferenças.

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“A chapa que derrotou o extremismo em 2022 está de pé outra vez”, afirmou a deputada Tabata Amaral na convenção nacional do PSB, na semana passada, sintetizando a mensagem que o comando da campanha pretende levar aos eleitores.

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