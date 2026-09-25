Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Qual o dia e horário do debate presidencial da TV Globo? Veja detalhes

Presidenciáveis serão reunidos três dias antes da ida dos eleitores às urnas

Publicidade
Carregando...
CB
Correio Braziliense
CB
Correio Braziliense
Repórter
25/09/2026 19:55

compartilhe

×
Sem Lula e Flávio Bolsonaro, os debates ainda importam? O que dizem os especialistas
Sem Lula e Flávio Bolsonaro, os debates ainda importam? O que dizem os especialistas crédito: BBC Geral

A TV Globo marcou o debate presidencial em alusão às eleições de 2026 para a próxima quinta-feira (1°/10), apenas três dias antes da ida dos eleitores às urnas eleitorais para o primeiro turno. O programa irá ao ar às 21h20, logo depois do Jornal Nacional, e terá previsão de término às 0h40 (duração de 3h20 de duração). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O horário, para este ano, foi antecipado. Ao contrário das últimas edições, em que era realizado após a novela das 21h, começará mais cedo. 

Leia Mais

Segundo informações da CNN, a emissora chamou apenas quatro presidenciáveis. Tornou obrigatório o convite a apenas candidatos de partidos e federações com cinco ou mais parlamentares eleitos em 2022. Portanto, apenas Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD) foram chamados. Romeu Zema (NOVO) e Renan Santos (MISSÃO) não foram incluídos.

Ainda não há confirmações sobre presenças ou ausências. No entanto, em caso de faltas ou abstenções, um substituto deverá ser apontado. Em 2022, a emissora chamou sete candidatos. 

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay