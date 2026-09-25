Qual o dia e horário do debate presidencial da TV Globo? Veja detalhes

A TV Globo marcou o debate presidencial em alusão às eleições de 2026 para a próxima quinta-feira (1°/10), apenas três dias antes da ida dos eleitores às urnas eleitorais para o primeiro turno. O programa irá ao ar às 21h20, logo depois do Jornal Nacional, e terá previsão de término às 0h40 (duração de 3h20 de duração).

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O horário, para este ano, foi antecipado. Ao contrário das últimas edições, em que era realizado após a novela das 21h, começará mais cedo.

Segundo informações da CNN, a emissora chamou apenas quatro presidenciáveis. Tornou obrigatório o convite a apenas candidatos de partidos e federações com cinco ou mais parlamentares eleitos em 2022. Portanto, apenas Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD) foram chamados. Romeu Zema (NOVO) e Renan Santos (MISSÃO) não foram incluídos.

Ainda não há confirmações sobre presenças ou ausências. No entanto, em caso de faltas ou abstenções, um substituto deverá ser apontado. Em 2022, a emissora chamou sete candidatos.