MasterWhats: site expõe 66 mil mensagens de Daniel Vorcaro em formato de WhatsApp

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

O site MasterWhats, que expõe mais de 66 mil mensagens atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, voltou a funcionar nesta quarta-feira (23/9), após ter sido retirada do ar por uma determinação judicial mantida em sigilo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com uma interface que simula o aplicativo WhatsApp, a página organiza as conversas por interlocutor, permitindo a consulta pública do conteúdo. O material é considerado uma peça central na investigação da Polícia Federal (PF) sobre irregularidades na instituição financeira.

Leia Mais

O site foi inspirado em uma iniciativa anterior, o MasterZap, criado por Lucas Matheus em março de 2026. O MasterWhats foi desenvolvido posteriormente por Rafael Bressan e, segundo informações, sua gestão foi transferida para o próprio Matheus. Ambos os projetos visam dar transparência às mensagens encontradas em aparelhos que seriam de Vorcaro.

Quem é citado nas mensagens

O conteúdo disponível na plataforma cita nomes de peso da política e do Judiciário. Entre eles estão o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

O site também prevê a inclusão de imagens de pessoas mencionadas nos diálogos. Figuras como o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o senador Ciro Nogueira (PP-PI) aparecem em um registro que teria sido feito em Londres.

Entenda o caso do Banco Master

O Banco Master é alvo de uma investigação conduzida pela Polícia Federal que apura supostas irregularidades na gestão da instituição. O caso ganhou grande repercussão após a liquidação do banco em novembro de 2025 e a prisão de seu fundador, Daniel Vorcaro, em março de 2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante a apuração, os investigadores tiveram acesso às mensagens em aparelhos atribuídos ao banqueiro. O material revela diálogos com autoridades, empresários e figuras dos meios político e jurídico, tornando-se um elemento fundamental para o andamento do processo.