Confundiu? Janja chama Flávio de 'Flávio Vorcaro'

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, provocou o senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante um comício em Maceió, Alagoas. Em um ato político realizado na quinta-feira (24/9), a poucos dias das eleições presidenciais de 2026, ela se referiu ao parlamentar usando o sobrenome "Vorcaro", em uma alusão direta a uma figura envolvida em polêmicas recentes.

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O episódio aconteceu na Praça Marechal Deodoro, enquanto Janja discursava sobre as eleições. Em um aparente lapso, ela disse: "Diante das urnas, vamos escolher entre Flávio Vorcaro... opa, peraí. Flávio... desculpa aí, errei. Flávio... é, então, entre aquele lá e Luiz Inácio Lula da Silva". A fala foi recebida com reações da plateia presente.

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O sobrenome utilizado na ironia pertence a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A associação feita pela primeira-dama não foi aleatória e remete a uma série de notícias e investigações que criaram uma conexão entre o empresário e o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A polêmica por trás do apelido

O nome de Daniel Vorcaro passou a ser ligado ao de Flávio Bolsonaro na esteira de reportagens que apontaram contatos e trocas de mensagens entre os dois. As apurações que vieram a público mencionam supostas vantagens e negociações envolvendo o parlamentar e o empresário.

Durante o próprio discurso, Janja detalhou as acusações, mencionando que Vorcaro teria repassado R$ 139 milhões a Flávio Bolsonaro. Segundo a primeira-dama, o dinheiro teria sido usado para financiar o filme "Dark Horse", que abordaria a trajetória de Jair Bolsonaro, e para "sustentar a família" do candidato, o que ela caracterizou como lavagem de dinheiro. Além disso, as investigações também citam o uso de aeronaves ligadas ao empresário por parte do senador.

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Esses pontos se tornaram um flanco para críticas de opositores, que exploram a ligação como um sinal de possíveis irregularidades. A defesa de Flávio Bolsonaro, no entanto, nega publicamente todas as acusações e afirma que não há qualquer ilegalidade na sua relação com o empresário, contestando as alegações feitas pela primeira-dama em pleno comício de campanha eleitoral.