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LEITOR DIZ QUE ‘FILME AZEDA A CAMPANHA DE FLÁVIO BOLSONARO PARA A PRESIDÊNC

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Estado de Minas
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Repórter
15/05/2026 02:00

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Mesmo sendo um inexpressivo senador, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como candidato ao Planalto segue nas pesquisas de opinião em empate técnico com Lula. Mas, vê sua candidatura abalada com a bomba que caiu em seu colo nesta quarta-feira (13). Já que, em áudio captado pela Polícia Federal (PF), Flávio demonstra íntima relação com o dono do liquidado banco Master, Daniel Vorcaro. Nessa gravação, o senador chama Vorcaro de irmão, implora sobre repasses que estão atrasados de verbas prometidas que, supostamente, seriam destinadas para a conclusão de um filme com nome de 'Dark horse', sobre a trajetória política de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje preso por tentativa de golpe de Estado. E o montante prometido por Vorcaro era de US$ 24 milhões, ou R$ 120 milhões. E até 2025, teriam sido repassados US$ 10 milhões. Porém, para azedar ainda mais a campanha eleitoral do citado senador, o deputado Mario Frias (PL-SP, que é aliado do senador) como produtor deste filme 'Dark horse', contradiz Flávio de que a produtora não recebeu um único centavo de Vorcaro. Ou seja, pelo jeito, supostamente esses recursos depositados no exterior de US$ 10 milhões devem estar financiando a vida do fugitivo deputado Eduardo Bolsonaro, que vive nos EUA. E o candidato Flávio Bolsonaro, que somente está bem nas pesquisas porque se favorece do capital político do pai, tem nas costas denúncia por rachadinhas e compra de uma mansão em Brasília, por
R$ 5 milhões, sem que explicasse como conseguiu essa verba. Ou seja, no mato sem cachorro, ainda mentiu publicamente, quando surgiu a notícia, afirmando que jamais teve contado com Vorcaro. Depois voltou atrás, se enrolando todo... Se talvez essa bombástica notícia, que fere a imagem de Flávio, venha inviabilizar sua candidatura para o Planalto seria um alívio para o país. Porém, urge que apareça um candidato de centro, com inequívoco compromisso de servir a nação, para que o retrógrado Lula não seja favorecido e se reeleja nesse pleito de outubro próximo... Deus, nos livre!”

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PAULO PANOSSIAN
São Carlos – SP

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