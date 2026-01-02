Dono de frigorífico joga de helicóptero picanhas com foto de Bolsonaro

Dias antes de distribuir cortes de picanha com a foto de Flávio Bolsonaro para banhistas em Angra dos Reis, o empresário Leandro Batista Nóbrega fez uma “ação de Natal” bem menos personalizada. Dono do frigorífico Goiás, ele lançou picanhas de um helicóptero, na periferia de Goiânia, para moradores que corriam desesperadamente para pegá-las.

A ação gerou repúdio e o empresário escreveu uma nota afirmando que não conseguiu organizar as filas para distribuir a carne em mãos. Toda a ação foi gravada e divulgada em redes sociais sem preservar a imagem da população. Os cortes de carne traziam a foto de Jair Bolsonaro.

Na segunda-feira, 29 de dezembro, Leandro se juntou ao empresário bolsonarista Renato Araújo para distribuir picanhas com a foto de Flávio para pessoas que curtiam o pré-feriado em lanchas em Angra dos Reis. Em vídeo divulgado no Instagram, se diz que são “presentes” de Flávio, que está nos Estados Unidos para passar o final de ano, e as pessoas são questionadas se votam em Bolsonaro. Desta vez, as picanhas foram entregues de mão em mão.

A assessoria de Araújo, que preside o PL na região, informou à coluna que o senador não sabia da ação e que se tratava de uma brincadeira entre amigos, tendo sido distribuídos três cortes de picanha. O vídeo foi tirado do ar. Chama a atenção que a foto de Flávio, pré-candidato à Presidência, é tratada de tal forma que o deixa idêntico ao pai.

Em sua página nas redes sociais, Nóbrega mostra proximidade com a família Bolsonaro, tendo vídeos em que Flávio visita o frigorífico, que tem feito campanhas contra Lula em seu perfil oficial.