CAMPANHA ANTECIPADA?

Empresário distribui picanha no RJ e diz ser presente de Flávio Bolsonaro

Corte de carne traz a foto de Flávio Bolsonaro e foi preparada por frigorífico bolsonarista

Guilherme Amado e Tatiana Farah
Repórter
30/12/2025 17:39 - atualizado em 31/12/2025 10:02

Empresário dá picanha em Angra e diz ser presente de Flávio Bolsonaro; vídeo
Amigo de Jair Bolsonaro, o empreiteiro fluminense Renato Araújo saiu distribuindo a “picanha do Flávio” para eleitores que curtiam o pré-feriado, na segunda-feira, 29, em lanchas em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro.

O corte de carne era embalado com uma foto do senador, nos mesmos moldes de um lançamento anterior, a “picanha de Bolsonaro”, pelo frigorífico Goiás, apoiador dos bolsonaristas. A ação foi gravada em vídeo e publicada no Instagram, mas apagada pouco depois.

A assessoria de Araújo afirmou ao PlatoBR que foi uma brincadeira feita pelo empreiteiro e que apenas três picanhas foram distribuídas. Afirmou ainda que os ganhadores eram pessoas conhecidas dele e que Flávio Bolsonaro não sabia da distribuição do brinde. O vídeo teria sido apagado da rede social para evitar, segundo a assessoria, uma interpretação ruim do episódio.

Renato Araújo é presidente regional do PL. Foi candidato a prefeito de Angra dos Reis no ano passado, mas perdeu a eleição. Próximo do ex-presidente, foi um dos amigos autorizados por Alexandre de Moraes para visitá-lo, quando ainda estava em prisão domiciliar em Brasília.

eleicoes-2026 flavio-bolsonaro picanha rio-de-janeiro

