Pressão sobre a picanha perde força e preço do corte volta a cair

Queda mensal contrasta com inflação geral e alivia acumulado de 2025

30/12/2025 06:11

Pressão sobre a picanha perde força e preço do corte volta a cair
Pressão sobre a picanha perde força e preço do corte volta a cair crédito: Platobr Economia

O preço da picanha voltou a cair em novembro, com recuo de 1,45% em relação a outubro, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo IBGE. O movimento vai na direção oposta da inflação geral do período, que registrou alta de 0,18%.

Após a alta observada em outubro, quando o corte avançou 1,11%, a queda de novembro recoloca o produto em trajetória de acomodação. No acumulado de 2025, a picanha passou a registrar variação negativa de 0,63%, enquanto o IPCA soma alta de 3,92% até o mês.

No recorte de 12 meses, a pressão também perdeu intensidade. A picanha acumula avanço de 2,97%, percentual ainda abaixo da inflação geral do período, que alcançou 4,46%.

Após um período de fortes altas entre o fim de 2024 e os primeiros meses de 2025, quando a picanha acumulou reajustes de até 16,4% em 12 meses, registrados em maio, o movimento perdeu intensidade ao longo do ano. A partir do segundo trimestre, o corte recuou 1,68% em junho, avançou 0,43% em julho, voltou a cair 1,66% em agosto e 1,38% em setembro, reagiu 1,11% em outubro e voltou a recuar 1,45% em novembro.

