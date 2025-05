Portal elege picanha brasileira o ‘melhor prato do mundo’; veja a lista

Outros pratos brasileiros também marcaram presença no ranking das 100 melhores: o vatapá (foto) alcançou a 16ª posição com uma nota de 4,61, o escondidinho ficou em 58º lugar com uma nota de 4,52, e o tutu de feijão ocupou a 93ª posição com uma nota de 4,49. Foto: YouTube/Nandu Andrade