Picanha sai do desconto e volta a pesar no bolso

Depois de dois meses de queda, picanha ficou 1,11% mais cara em outubro e superou inflação geral no acumulado de 12 meses

01/12/2025 12:11

Picanha sai do desconto e volta a pesar no bolso
Picanha sai do desconto e volta a pesar no bolso

O preço da picanha voltou a subir em outubro e avançou 1,11% em relação a setembro, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgados pelo IBGE.

Após dois meses consecutivos de queda, o corte nobre interrompeu o movimento de recuo e retomou a trajetória de alta. Mesmo assim, a variação anual permanece moderada: a picanha acumula alta de 7,68% em 12 meses, acima da inflação geral do período (4,68%).

No acumulado de 2025, o corte registra agora alta de 0,83%, enquanto o IPCA geral subiu 3,73%. Até setembro, a picanha ainda estava no campo negativo no acumulado do ano (-0,28%).

A trajetória recente dos preços mostra uma alternância entre ajustes e correções após meses de alta. Entre fevereiro e maio deste ano, o preço da picanha havia passado de -1,09% para +2,53%, uma alta superior a 3,6 pontos percentuais no intervalo.

A partir de junho, porém, o movimento perdeu força: o corte recuou 1,68% em junho, subiu 0,43% em julho, voltou a cair 1,66% em agosto e 1,38% em setembro.

