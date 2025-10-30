A inflação da picanha

O preço da picanha em setembro caiu 1,38% em relação a agosto, segundo dados do IPCA divulgados pelo IBGE. Mesmo com o alívio mensal, o corte nobre ainda acumula alta de 10,47% em 12 meses, bem acima da inflação geral do período, de 5,17%.

No acumulado de 2025, a picanha registrou queda de 0,28%, enquanto o IPCA geral subiu 3,64%.

A trajetória recente nos preços do corte mostra uma correção após meses de valorização. Entre fevereiro e maio deste ano, o preço da picanha subiu de -1,09% para +2,53%, uma alta superior a 3,6 pontos percentuais nesse intervalo.

Desde junho, porém, o movimento se inverteu: o corte recuou 1,68% em junho, avançou 0,43% em julho, caiu 1,66% em agosto e 1,38% em setembro, consolidando um ciclo de ajuste gradual nos preços.