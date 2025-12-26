Assine
ELEIÇÕES 2026

Sem Bolsonaro, Flávio lidera preferência do eleitorado de direita em 2026

Pesquisa do Paraná Pesquisas indica que senador desponta como principal herdeiro político do ex-presidente, hoje inelegível e fora da disputa presidencial

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
26/12/2025 10:30

Jair Bolsonaro escolheu o filho mais velho, Flávio, para representá-lo nas eleições presidenciais de 2026
Sem Bolsonaro, Flávio lidera preferência do eleitorado de direita em 2026 crédito: Evaristo Sa / AFP

Sem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa de 2026, em razão da inelegibilidade e da prisão por tentativa de golpe de Estado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desponta como o principal herdeiro do capital político do pai. É o que indica um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta sexta-feira (26/12), que aponta o parlamentar na liderança da preferência entre eleitores identificados com a direita, com 20,6% das intenções de voto.

A pesquisa, no entanto, revela um cenário fragmentado no campo conservador. O percentual de eleitores que afirmam não votar em nenhum dos nomes apresentados chega a 27,3%, superando todos os potenciais sucessores de Bolsonaro testados pelo instituto.

Na disputa pela sucessão do bolsonarismo, Flávio aparece à frente de outros nomes com projeção nacional. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), surge em segundo lugar, com 13,7%, seguido pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que soma 10,3%.

Na sequência, aparecem o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), com 9,8%; a senadora e ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP), com 6%; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), com 4,5%; e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 2,8%.

A pesquisa ouviu 2.038 eleitores, entre os dias 18 e 22 de dezembro de 2025. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

