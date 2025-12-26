Lula lidera no 1º turno em todos os cenários, aponta Paraná Pesquisas
Levantamento do Paraná Pesquisas mostra petista à frente; mesmo preso e inelegível, ex-presidente Jair Bolsonaro aparece como nome mais forte da oposição
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto para o primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, segundo nova pesquisa nacional do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta sexta-feira (26/12). No principal cenário estimulado do levantamento, o petista soma 36,9%, à frente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que aparece com 31,3%. Bolsonaro, no entanto, está inelegível e preso por tentativa de golpe de Estado, o que o impede de disputar o pleito.
Ainda nesse cenário, Ciro Gomes (PSDB) figura com 6,9% das intenções de voto, seguido pelo governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), com 6,5%. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), registra 4%, enquanto o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), marca 1,6%. A senadora Tereza Cristina (PP) aparece com 1,4%, e Renan Santos (Missão), com 0,6%. Entre os entrevistados, 6% afirmaram que votariam em branco ou nulo, e 4,8% disseram não saber ou preferiram não responder.
Em um segundo cenário estimulado, o nome de Jair Bolsonaro é substituído pelo do senador Flávio Bolsonaro (PL), apontado como sucessor político do ex-presidente. Nesse recorte, Lula amplia ligeiramente a vantagem e alcança 37,6% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 27,8%.
Confira os cenários estimulados:
Cenário 1
- Lula (PT): 36,9%
- Jair Bolsonaro (PL): 31,3%
- Ciro Gomes (PSDB): 6,9%
- Ratinho Jr. (PSD): 6,5%
- Ronaldo Caiado (União): 4%
- Romeu Zema (Novo): 1,6%
- Tereza Cristina (PP): 1,4%
- Renan Santos (Missão): 0,6%
- Nenhum/Branco/Nulo: 6%
- Não sabe/Não opinou: 4,8%
Cenário 2
- Lula (PT): 37,6%
- Flávio Bolsonaro (PL): 27,8%
- Ratinho Jr. (PSD): 9%
- Ciro Gomes (PSDB): 7,9%
- Romeu Zema (Novo): 3,1%
- Tereza Cristina (PP): 1,9%
- Renan Santos (Missão): 0,8%
- Nenhum/Branco/Nulo: 6,7%
- Não sabe/Não opinou: 5,3%
Cenário 3
- Lula (PT): 37,8%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 26,2%%
- Ciro Gomes (PSDB): 8,7%
- Ronaldo Caiado (União): 5%
- Romeu Zema (Novo): 3,9%
- Tereza Cristina (PP): 2,5%
- Renan Santos (Missão): 0,8%
- Nenhum/Branco/Nulo: 8,9%
- Não sabe/Não opinou: 6,1%
Cenário 4
- Lula (PT): 37,2%
- Michelle Bolsonaro (PL): 24,4%
- Ciro Gomes (PSDB): 8,3%
- Ratinho Jr. (PSD): 8,2%
- Ronaldo Caiado (União): 4,9%
- Romeu Zema (Novo): 3,2%
- Tereza Cristina (PP): 2%
- Renan Santos (Missão): 0,9%
- Nenhum/Branco/Nulo: 5,8%
- Não sabe/Não opinou: 5,1%
O levantamento ouviu 2.038 eleitores e a margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, com grau de confiança de 95%.