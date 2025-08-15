Zucco pede desculpas a Michelle por "churrasco" com Bolsonaro

O líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco (PL-RS), pediu desculpas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na manhã desta sexta-feira (15/8). Ontem à noite, Michelle desmentiu Zucco após ele afirmar, em vídeo, que faria um churrasco durante visita ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar. A ex-primeira-dama negou a informação e disse que o encontro teve caráter restrito e breve.

Em postagem nas redes sociais, Zucco disse que nunca afirmou que o "churrasco que pretendia assar" para Bolsonaro realmente ocorreu. “Era apenas uma intenção, uma boa intenção, que não foi efetivada devido ao estado de saúde em que ele se encontrava. Por isso, fiz uma rápida visita e fui embora para não atrapalhar seu repouso. Peço desculpas a ele e à primeira-dama se a minha atitude causou desconforto a sua família”, afirmou o deputado federal, às 8h20, no X.

Nunca afirmei que o churrasco que pretendia assar para o presidente Bolsonaro ontem de fato aconteceu. Era apenas uma intenção, uma boa intenção, que não foi efetivada devido ao estado de saúde em que ele se encontrava. Por isso, fiz uma rápida visita e fui embora para não… — Zucco (@deputadozucco) August 15, 2025

O vídeo que Michelle reclamou, já apagado, mostrava o líder da oposição na Câmara segurando duas peças de carne e dizendo que prepararia uma refeição para Bolsonaro. "Agora eu vou lá fazer uma carne para ele, já que a picanha que esse aí prometeu não cumpriu. Vou lá fazer uma carne para o meu amigo, meu líder, nosso líder, Jair Bolsonaro", disse Zucco, no vídeo, exibindo duas peças de carne.

O deputado faz uma menção, sem citar nome, à declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ainda candidato em 2022, ao Jornal Nacional, da TV Globo. "O povo tem que voltar a comer um churrasquinho, a comer uma picanha e tomar uma cervejinha", afirmou o petista na ocasião.

Sem mencionar nomes, o ex-ministro Fábio Wajngarten também criticou a "instrumentalização política" das visitas a Bolsonaro. Em publicação no X (antigo Twitter), pediu "respeito ao momento" vivido pelo ex-presidente e sua família. "Tem oportunistas indo ou pretendendo visitar o presidente apenas para sair lacrando. Boas ações se fazem de maneira silenciosa, discreta e anônima", completou.

Segundo Michelle, alguns parlamentares têm pedido autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para visitar Bolsonaro, e as permissões são concedidas "de forma pontual".

A ida de Zucco foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado e, por isso, responsável por analisar os pedidos incluídos no processo.

Outros aliados, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), também tiveram autorização para encontros presenciais.

Jair Bolsonaro aguarda julgamento sobre a acusação de tentar um golpe de Estado após perder a reeleição para Lula.

Em registro compartilhado por Zucco no Instagram, o deputado descreveu a visita realizada ao ex-presidente. "Fui lá como um amigo, para conversar e falar que estamos juntos, falar do trabalho na Câmara e no Senado e como a sociedade está enxergando essa perseguição", afirmou.

Segundo pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira, 53% dos brasileiros consideram que Moraes está seguindo o que determinam as leis e a Constituição do país no julgamento contra Bolsonaro. Enquanto isso, 39% acreditam que ele está sendo injustiçado pelo ministro por conta de "motivos políticos".

* Com informações da Agência Estado