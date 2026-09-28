Nossa Senhora Aparecida: como debate religioso virou o 3º maior evento político do ano

A controvérsia sobre Nossa Senhora Aparecida gerou 977,6 mil publicações e 8,5 milhões de interações nas redes sociais entre 24 e 26 de setembro de 2026. O volume de menções tornou o episódio o terceiro maior evento político monitorado no ano, segundo levantamento do Instituto Democracia em Xeque.

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O debate começou no campo religioso, ganhou contornos eleitorais e evoluiu para uma discussão sobre liberdade de expressão e censura. Nas primeiras 24 horas, o instituto registrou 669,9 mil menções, com um pico de 38,3 mil publicações em uma única hora.

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A polêmica surgiu após uma apuração da GloboNews sobre a reação de setores da Igreja Católica a uma articulação de grupos evangélicos. A discussão foi associada ao senador Flávio Bolsonaro, que declarou que, se eleito presidente, consagraria o Brasil a Jesus Cristo.

Decisão de Mendonça mudou o foco do debate

O levantamento identificou duas ondas de repercussão. A primeira foi impulsionada pelo debate do projeto, reações de católicos, a negativa de Flávio Bolsonaro e uma correção feita pela GloboNews. A segunda onda começou após o ministro André Mendonça, do STF, determinar a remoção de mais de mil publicações.

A partir da decisão judicial, o foco da controvérsia migrou para temas como censura e retirada de conteúdo. Perfis de esquerda questionaram o alcance da medida, enquanto setores da direita a usaram para reforçar a narrativa de que o senador foi vítima de desinformação.

Esquerda concentrou maior volume de publicações

Uma análise de 345 posts de perfis políticos mostrou que 66% das publicações e 70% das interações foram de esquerda. A extrema-direita respondeu por 33% dos posts e 30% das interações, enquanto a imprensa representou 1% do volume.

O principal eixo de mobilização foi o tema "TIRAR O TÍTULO DE APARECIDA", com 53% das publicações e 47% das interações. Desse total, 80% da produção partiu de perfis de esquerda.

Outro assunto relevante foi a "MOBILIZAÇÃO EVANGÉLICA E O PL DE 2007", que recuperou um projeto de lei e sua associação ao governo de Jair Bolsonaro. O tema representou 17% dos posts, mas alcançou 33% das interações.

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Já o tópico "FLÁVIO NEGA E ATACA A GLOBO" concentrou 20% das publicações, sendo 96% delas produzidas por perfis de extrema-direita. A memória de episódios de 2022 envolvendo Bolsonaro e Nossa Senhora Aparecida teve participação menor, com 11% das publicações e 4% das interações.