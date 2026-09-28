'Deixa cada um se f*der': Vídeo de Paulo Guedes sobre bets em reunião do governo Bolsonaro viraliza

Uma declaração do ex-ministro da Economia Paulo Guedes, feita durante o governo de Jair Bolsonaro, voltou a circular nas redes sociais. O trecho viralizou após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinar uma medida provisória que proíbe a exploração e a publicidade de apostas de quota fixa (bets) e cassinos online no Brasil.

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No vídeo, Guedes defende a liberação de cassinos e outros jogos de azar para maiores de idade. O então ministro argumentava que o Estado não deveria interferir na forma como os cidadãos decidem gastar o próprio dinheiro, defendendo a liberdade individual em questões financeiras.

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Com uma linguagem direta, Guedes usou termos de baixo calão para reforçar seu ponto de vista. “É só maior de idade, o cara entra, deixa a grana lá que ele ganhou antes de ontem, bebe, sai feliz da vida, deixa cada um se f*der!”, afirmou durante a reunião.

Na sequência de seu raciocínio, ele associou a proposta ao discurso de liberdade que era uma das bandeiras da gestão. “O presidente fala em liberdade, deixa cada um se f*der do jeito que quiser!”, completou o ex-ministro.

A fala ocorreu em uma reunião ministerial realizada em 22 de abril de 2020. A gravação do encontro se tornou pública meses depois, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), e revelou diversas discussões internas do governo da época.

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O ressurgimento do vídeo ocorre em um contexto de completa reviravolta na política sobre o tema. As apostas esportivas foram legalizadas no Brasil em 2018 (governo Temer), mas a gestão de Jair Bolsonaro não concluiu a regulamentação no prazo previsto. Após regulamentar o setor em 2023, o governo Lula mudou drasticamente de posição com a medida provisória de proibição em setembro de 2026. O posicionamento liberal de Guedes agora contrasta diretamente com a decisão do governo atual, alimentando o debate sobre liberdade econômica e o papel do Estado.