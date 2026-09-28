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FIM DAS BETS

Zélia Duncan fala sobre o fim das bets e declara voto para presidente

Cantora usa as redes sociais para apoiar a proibição das apostas on-line e comparar a medida com fake news sobre fechamento de templos; veja

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E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
28/09/2026 07:53 - atualizado em 28/09/2026 07:54

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Zélia Duncan fala sobre o fim das bets e declara voto para presidente
Zélia Duncan manifestou apoio à decisão de Lula sobre as apostas on-line e declarou voto nele crédito: Denise Andrade/Divulgação

A cantora Zélia Duncan manifestou-se no domingo (27/9) sobre a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de proibir as casas de apostas on-line, conhecidas como bets, e declarou seu voto nele para as eleições deste ano.

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Na sexta-feira (25/9), Lula anunciou medidas para proibir as apostas on-line de todos os tipos. A ação integra um pacote de “proteção às famílias e à economia popular”, que também inclui iniciativas para controlar o endividamento por cartão de crédito e Pix.

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Em uma publicação no X, antigo Twitter, Zélia Duncan comparou a proibição das bets com a notícia falsa de que o presidente fecharia igrejas. “Lula não fecha igrejas, fecha Bets! Aprendam a diferença! #lulapresidente”, escreveu a cantora.

Dois anos antes, em outubro de 2024, Lula já havia mencionado a possibilidade de acabar com as bets caso a regulamentação do setor não funcionasse como esperado. “Se não der conta, eu acabo”, afirmou na época.

A declaração foi feita em entrevista à Rádio Metrópole, de Salvador. Na ocasião, o presidente explicou que o governo tinha duas alternativas: proibir as empresas ou regulamentar o mercado, optando pela segunda naquele momento. “Nós tínhamos uma opção: ou acabava definitivamente ou a gente regulava”, disse.

Recentemente, Zélia Duncan também publicou um vídeo com críticas a Flávio Bolsonaro, candidato a presidente. “As pessoas não olham mais os fatos, valem mais as opiniões. Mas os fatos estão aí, desabando na nossa cabeça”, afirmou a artista.

Ela ainda acrescentou: “Que Flávio Bolsonaro é envolvido com milicia, com rachadinha, com empregados laranja, né? Parece que no Brasil não importa que a gente saiba que a coisa tá feia, o que importa é que a gente ‘bota pra quebrar’”.

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Tópicos relacionados:

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