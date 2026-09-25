Lula anuncia proibição de bets no Brasil

A nove dias da eleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta sexta-feira (25/9) medidas para proibir as bets em todo o país. A iniciativa faz parte de um pacote de “proteção às famílias e à economia popular”, que também prevê ações para conter o endividamento por cartão de crédito e Pix.

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Na quinta-feira (24/9), em comício em Maceió, Lula havia antecipado a medida. “Eu vou acabar com as bets neste país. Vou acabar com as bets antes que elas acabem com o Brasil”, afirmou.

O pacote foi formalizado por meio de uma Medida Provisória (MP) assinada por Lula nesta sexta-feira, em São Paulo. A cerimônia reuniu ministros, entre eles Alexandre Padilha (Saúde), Wellington César (Justiça) e Dario Durigan (Fazenda).

A MP suspende novos aportes nas plataformas de apostas. Segundo Durigan, os sites ficarão disponíveis apenas para que os apostadores retirem o dinheiro que já têm nas contas, até as 23h59 de 5 de outubro.

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O ministro afirmou que a decisão foi tomada diante do aumento do endividamento e de casos de suicídio entre apostadores.