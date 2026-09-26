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SAÚDE MENTAL

Saúde reforçará busca ativa de apostadores após fim das bets

A busca é feita a partir de dados compartilhados pelos ministérios da Fazenda e Segurança e pela Receita Federal

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Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
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Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Repórter
26/09/2026 13:01

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As políticas de busca ativa por pessoas com comportamento de jogo problemático já ocorrem desde dezembro de 2025
As políticas de busca ativa por pessoas com comportamento de jogo problemático já ocorrem desde dezembro de 2025 crédito: Antônio Cruz/ Agência Brasil

Com a proibição das apostas on-line, anunciada nesta sexta-feira (25/9) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo, o Ministério da Saúde aumentará os esforços para contatar apostadores contumazes, oferecendo acompanhamento e tratamento nos casos necessários.

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Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, as políticas de busca ativa por pessoas com comportamento de jogo problemático já ocorrem desde dezembro de 2025, a partir de dados compartilhados pelos ministérios da Fazenda e Segurança e pela Receita Federal. 

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O Ministério da Saúde é dono do ambiente onde circulam estes dados, o Nuvem Brasil, que é absolutamente protegido e opera seguindo todas as regras da LGPD e todas as regras da ética na saúde que os profissionais têm que seguir, declarou o ministro em coletiva após o evento de anúncios na capital paulista.

Ainda não há detalhes sobre o fluxo de atendimentos ou a previsão de quando serão realizados. 

Na coletiva, o ministro destacou o uso da rede do programa Meu SUS Digital e de teleatendimentos para oferecer atendimento em saúde mental a pessoas que tiverem dificuldades com a mudança nas regras das apostas, além de familiares de apostadores.

Os impactos das apostas na saúde pública e economia também foram destacados pelo ministro durante sua fala. Padilha citou o estudo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) que estima que o custo social associado às apostas é estimado em R$ 38,8 bilhões por ano, dos quais R$ 17 bilhões correspondem a custos relacionados a mortes adicionais por suicídios.

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