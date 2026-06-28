'Eu ficava até 14h por dia no celular. Estou fazendo terapia para combater meu vício'

O telefone de Marios apita e se ilumina. Ele acaba de receber uma mensagem de WhatsApp minha pedindo uma entrevista para esta reportagem.

Ele quer responder imediatamente. A vontade, ele me conta mais tarde, é avassaladora.

No entanto, ele está no meio de uma sessão de terapia sobre seu vício em telefone celular. Ele não pode responder agora.

Ele se controla. Mas assim que a reunião termina, ele volta ao telefone e, uma hora depois, nos falamos através de uma chamada de vídeo.

"Sinto muito", digo. "A última coisa que eu queria fazer era interromper sua sessão."

"Não se preocupe", suspira Marios. "Essa é a sensação que tenho há muitos anos: essa necessidade incontrolável de usar meu telefone."

"É como carregar seu próprio traficante. Minha droga está sempre no meu bolso, piscando, apitando e me lembrando de tomar uma dose."

BBC/Marios Celular de Marios mostra que ele fica até 14h no aparelho por dia

Em um dia ruim, Marios, que é personal trainer em Londres, passava mais de 14 horas olhando para a tela (o Instagram, diz ele, é o principal problema). Mas agora ele está fazendo um curso de 12 sessões de terapia particular para tentar conter essa compulsão, que ele acredita ser impulsionada pela solidão.

Uma olhada nas estatísticas de tempo de tela do meu telefone me diz que verifiquei meu aparelho 116 vezes ontem. Também passei mais de três horas olhando para ele.

Marios é viciado? Eu sou viciada?

É difícil saber.

BBC/Emma Lynch Marios diz que seu telefone ajuda a aliviar a solidão que ele às vezes sente

O vício em telefone ainda não existe como um problema de saúde oficial, mas, em uma pesquisa recente com mil adultos realizada pela Deloitte, 70% dos entrevistados disseram que passam tempo demais em seus telefones. À medida que um número crescente de acadêmicos alerta que smartphones estão mudando a química do nosso cérebro, especialistas em dependência me disseram que estão vendo mais clientes completamente dependentes de seus dispositivos.

No ano passado, um em cada três clientes tratados por dependência de drogas pelos UK Addiction Treatment Centres (UKAT), que atendem 3,5 mil pessoas por ano, também apresentava uma dependência secundária de telefone. Em 2019, eram apenas um em cada dez.

Alguns clientes chegam a desistir do tratamento para seu vício principal porque se recusam a entregar seus dispositivos ao entrar na clínica, afirma o UKAT.

Mas quando alguém deixa de ser apenas uma pessoa que envia mensagens em excesso e passa a precisar de ajuda profissional?

Ao subir pela alameda arborizada que leva ao Rainford Hall, sou recebida por enormes vitrais que datam da era jacobina, com vista para jardins bem cuidados.

É um local improvável para tratar pessoas com um vício digital.

BBC Rainford Hall trata pessoas com diferentes vícios, mas vê um número crescente de pessoas que precisam de ajuda para depender do telefone.

Aqui, em St Helens, no norte da Inglaterra, funciona o centro de reabilitação Steps Together, que também recebe pessoas que lutam com outros vícios (incluindo drogas, álcool e jogos de azar).

Os terapeutas dizem estar vendo um número crescente de pessoas que não conseguem se desconectar de seus dispositivos.

"Pode afetar qualquer pessoa, de qualquer origem", explica a terapeuta-chefe Kelly Watson. "Todos nós temos telefones, todos temos circuitos cerebrais semelhantes, e muitos de nós podemos nos tornar viciados."

Parte do nosso cérebro funciona com um sistema de recompensa, diz ela. Recebemos uma mensagem, uma curtida nas redes sociais, ou até lemos alguma informação nova em um site, e então a dopamina (um mensageiro químico no cérebro que regula o prazer e a motivação) é liberada.

Eventualmente, para alguns de nós, a necessidade por esse estímulo se torna excessiva. Pode assumir o controle, fazendo com que horas — ou até dias — de nossas vidas desapareçam no mundo online, explica ela.

James, que está sendo tratado em outro centro Steps Together em Leicester, sabe bem o que é isso.

O homem de 48 anos procurou inicialmente ajuda para vício em álcool, mas logo ficou claro que sua dependência digital também estava fora de controle.

Depois de perder o emprego, seu dia passou a ser consumido por rolar as redes sociais, checar sites de notícias e se fixar no que estava acontecendo em diferentes partes do mundo.

Se ele publicasse algo nas redes sociais, ficava acordado no meio da noite verificando curtidas e comentários. Ele me conta que parecia que o mundo digital o mantinha refém.

Mas qualquer prazer em usar o telefone havia desaparecido. "Eu ficava com receio", lembra James. "Parecia que um pedaço da minha alma tinha sido sugado, mas eu não conseguia parar."

BBC/Emma Lynch Sete em cada 10 entrevistados de uma pesquisa recente disseram que prefeririam passar menos tempo em seus telefones

Watson afirma que, quando os clientes chegam ao Rainford Hall, eles estão preocupados, confusos e não querem abrir mão de seus telefones.

"Eles dizem: 'Mas eu preciso para o trabalho, preciso para manter contato com a família.' Posso ouvir o medo em suas vozes. É o porto seguro deles."

Muitos passam pelo menos 28 dias no centro residencial, recebendo terapia em grupo e individual para as questões que impulsionam seu vício, enquanto são ajudados a gradualmente reduzir sua dependência.

Watson trabalha com eles para diminuir aos poucos o tempo de tela e descobrir quais pensamentos e sentimentos surgem quando não estão com o dispositivo.

"Esse é frequentemente o problema — a vida pode ser difícil demais, e ao rolar a tela do telefone eles podem se dissociar do mundo real."

Longe do luxo do Rainford Hall, pessoas ao redor do mundo estão se unindo para apoiar umas às outras na luta contra o vício digital.

Getty Images Pessoas viciadas em telefone podem se beneficiar da terapia de grupo para ajudá-las a se reconectar com outras pessoas

Em 2017, várias pessoas preocupadas com seu uso de tecnologia e internet se uniram para criar o Internet and Technology Addicts Anonymous (ITAA), uma associação global inspirada nos Alcoólicos Anônimos (AA).

Jenny é uma de suas membros. No auge de seu vício em telefone, ela não dormia por dias. Mal comia ou bebia, sua dependência era tão forte.

"Eu perdia partes da minha vida", explica a mulher de 30 anos, que não quer que a BBC use seu nome verdadeiro.

Ela não se importava com o que aparecia na tela — um filme, uma série, um vídeo curto — desde que estivesse assistindo a algo.

"Eu não percebi o quanto estava viciada até estar em abstinência e ter que pedir a amigos e familiares para manter meus dispositivos trancados", lembra Jenny.

"Era tão ruim que pensei que iria morrer se não assistisse a algo."

Se tivesse recaídas, recorria a pegar ou "emprestar sem permissão" um laptop ou um smartphone de sua família.

Mas então a culpa e a vergonha surgiam, e ela queria consumir ainda mais conteúdo para bloquear esses sentimentos.

Após anos "buscando ajuda", ela encontrou o ITAA e seguiu o programa de 12 passos contra o vício. Agora está em recuperação e não assiste nem transmite conteúdo há cinco anos.

Jenny diz que se sente confortável em ter um telefone básico e usar a internet para o trabalho. "Agora estou no comando", afirma.

Outro membro do ITAA, Tom, diz que seu vício o levou a lugares sombrios. Ele podia perder meses inteiros de sua vida com o telefone e outras telas.

"Eu passava 10 horas seguidas consumindo conteúdo — podia estar ouvindo música, assistindo algo no YouTube, navegando nas redes sociais e jogando videogame — tudo ao mesmo tempo."

"Depois eu caminhava por duas horas e voltava a consumir. Isso podia continuar por meses."

O vício de Tom foi tão avassalador que o levou a perder seu negócio e seu senso de propósito na vida.

"Eu me tornei suicida", diz ele. "Estou começando a sentir alegria real na vida novamente. Jogo muito pickleball, saio ao ar livre e vou à academia."

BBC/Emma Lynch Ao reduzir o tempo de tela, Marios diz que está começando a encontrar alegria na vida cotidiana

Hilda Burke, psicoterapeuta credenciada pela British Association of Counselling and Psychotherapy (BACP), escreveu recentemente um livro de apoio chamado Phone Addiction Workbook, após observar um número crescente de clientes procurando ajuda por dependência digital.

Se você está preocupado com o tempo que passa na tela, ela recomenda analisar seu próprio comportamento e refletir sobre o que pode estar por trás disso.

"Faça a si mesmo perguntas como: 'O que estava acontecendo naquele dia? Eu estava esperando alguém responder a uma mensagem?'"

Muitas vezes, é a espera por uma resposta a uma mensagem que causa nosso desconforto inicial, explica Burke. Isso então nos leva a usar o telefone como distração.

"Em vez de entrar online, talvez faça outra coisa para se distrair. Chame um amigo, vá correr, leia um livro.

"E tente não sentir culpa ou vergonha — em vez disso, pense em como poderia lidar com isso da próxima vez."

Empresas de telefonia também introduziram recursos que ajudam as pessoas a monitorar seu tempo de tela e restringir o acesso a certos aplicativos, em uma tentativa de combater o ciclo viciante em que muitos de nós caímos.

De volta ao norte de Londres, Marios está esperançoso de que seu curso de terapia poderá ajudá-lo a superar sua dependência de telefone. Ele também está a caminho de se tornar fluente em espanhol — graças a vários aplicativos em seu telefone.

"Nem tudo é ruim", diz ele.

Mas, um segundo depois, ele pega o telefone por impulso. Assim que o toca, parece se lembrar de sua determinação. Ele pressiona o aparelho com firmeza.

"Todos os dias, estabeleço a intenção de não usá-lo tanto e isso está fazendo diferença", diz Marios. "E, a cada dia, estou lentamente começando a aproveitar as coisas novamente. É possível, tenho certeza."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia