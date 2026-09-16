Quando o prazer vira prisão: os vícios que se escondem na rotina

Quando celular, redes sociais, jogos ou até a comida passam a funcionar como uma forma de aliviar ansiedade, tédio ou frustração, o prazer imediato pode esconder um problema maior. É a partir dessa provocação que o escritor Juliano Pimentel, desenvolve o livro Vícios: O que fazer quando a dependência entra na sua casa e como ajudar quem você ama antes que seja tarde demais. Publicada pela Citadel Editora, a obra apresenta uma investigação sobre como diferentes formas de dependência podem se infiltrar no cotidiano e comprometer a autonomia, as relações e a capacidade de lidar com os próprios desconfortos.

Uso excessivo de redes socais, pornografia, bebida, cigarro, apostas, remédios e alimentos ultraprocessados estão entre os exemplos abordados pelo autor, que questiona a ideia de que felicidade significa buscar prazer imediato. A partir de conceitos da medicina e da neurociência, ele explica o funcionamento do circuito de recompensa e como a exposição constante a determinados estímulos pode aumentar a tolerância e tornar mais difícil interromper um comportamento. A proposta é ajudar o leitor a reconhecer padrões que muitas vezes se escondem atrás de hábitos considerados normais.

O impacto da dependência, porém, não fica restrito a quem desenvolve o comportamento. Pais e responsáveis precisam lidar com adolescentes que passam horas isolados no quarto e não conseguem se desconectar das telas, enquanto parceiros podem enfrentar o distanciamento provocado por dependências mantidas em segredo. Por isso, Pimentel dedica parte do conteúdo aos familiares e apresenta orientações para reconhecer sinais, conduzir conversas difíceis, estabelecer limites e evitar que a tentativa de proteger alguém acabe prolongando o problema.

Em vez de oferecer uma solução rápida, o médico propõe o enfrentamento como parte necessária da mudança. No livro, o autor apresenta estratégias de higiene digital e substituição de hábitos, como manter o celular fora do quarto, criar momentos sem dispositivos e reorganizar ambientes para reduzir gatilhos. Ao mesmo tempo, o autor aborda o autoengano como um dos principais obstáculos para a recuperação e defende que reconhecer a perda de controle, assumir responsabilidades e desenvolver novas virtudes são passos fundamentais para recuperar a autonomia.

Segundo o autor, o livro não se limita a explicar como uma dependência funciona: ajuda o leitor a identificar quando o prazer deixou de ser escolha e passou a comandar a rotina. Ao reunir medicina, neurociência e reflexão sobre comportamento, Pimentel oferece uma abordagem voltada tanto para quem percebe em si padrões destrutivos quanto para quem precisa ajudar alguém próximo. A proposta é encarar o problema antes que o alívio procurado em uma recompensa imediata comprometa relações, identidade e projetos de vida.

SERVIÇO



Título: Vícios

Subtítulo: O que fazer quando a dependência entra na sua casa e como ajudar quem você ama antes que seja tarde demais

Editora: Citadel Editora

Autor: Juliano Pimentel

PERFIL

Segundo Juliano Pimentel, ele é um médico nada convencional, que resolveu sair do consultório para exercer "a medicina de almas em um mundo doente". Ele conta que, a partir desse momento, busca transformar as pessoas por meio de um trabalho que abrange a junção de corpo, alma e espírito.

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