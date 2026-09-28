Lula chama Lava-Jato de 'maior mentira da imprensa brasileira'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que a Operação Lava-Jato é a "maior mentira da imprensa brasileira". A declaração foi dada em entrevista para a Band nesse domingo (27/9). O candidato à reeleição ainda culpou os veículos de imprensa de criarem os "monstros" Sergio Moro (PL-PR) e Deltan Dallagnol (Novo-PR), e afirmou que espera por um pedido de desculpas em vida.

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A fala do petista, que aconteceu durante a entrevista ao "Canal livre", revelou a mágoa do presidente com o processo de sua prisão. Segundo Lula, ele só não revive a pauta porque "não pode viver com raiva", e afirmou que era inocente das acusações.

"Não pense que eu esqueci o que foi feito comigo na Lava-Jato. Eu apenas não coloco na pauta porque eu preciso viver, e não posso viver com raiva. Mas a maior mentira da imprensa brasileira foi criar o Moro e o Dallagnol. A imprensa brasileira, daqui 100 anos, vai ter coragem de pedir desculpa. Porque tentaram condenar um inocente. Eu disse que a chácara não era minha, eu disse que o apartamento não era meu. Ninguém nunca provou, sabe? Entretanto, eu paguei o preço de ser preso, 580 dias", declarou.

Em seguida, Lula volta a acusar a imprensa da ascensão da imagem política de Moro, o qual chamou de "mentiroso, vil e mequetrefe". Quanto a Dallagnol, ele o acusa de "querer roubar da Petrobras".

"Vocês criaram um monstro chamado Moro. Um mentiroso, vil, mequetrefe. Vocês criaram um monstro chamado Dallagnol, mentiroso, queria roubar dinheiro da Petrobras e vocês fizeram ele 'num tanto'. Eu assisti o jornal de vocês, eu lembro o que vocês falavam: era Deus, o Moro, e o restante era tudo bandido. Eu fui para a cadeia para provar minha inocência" afirmou, com ataques aos algozes da Lava-Jato.

Por fim, o presidente diz que espera um pedido de perdão dos veículos jornalísticos, mas diz que não vai exigi-lo, já que "a imprensa não sabe pedir desculpas" segundo ele. Lula ainda brincou com a própria idade, dizendo que, como viverá até os 120 anos, a imprensa ainda tem 40 anos para pedir as escusas a ele.

"Como a imprensa brasileira não sabe pedir desculpas, eu também não vou exigir. Seria importante que quando a pessoa é acusada falsamente, quando é provada a inocência, na mesma manchete, na mesma letra garrafal, fosse escrito: fulano é inocente", diz, antes de completar: "O único jornalista que escreveu uma matéria decente foi o Noblat, que me atacou a vida inteira. O Noblat escreveu: 'um dia, a imprensa terá coragem de pedir desculpas ao Lula'. E eu espero, como eu vou viver 120 anos, só tenho 80, tenho mais 40 pela frente, eu espero que um dia vocês peçam, só isso", finalizou.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos