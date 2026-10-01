Lula tem 43% e Flávio Bolsonaro, 39%, aponta Real Time Big Data

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 43% das intenções de voto para a Presidência da República, contra 39% de Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira (1º/10). A diferença entre os dois é de quatro pontos percentuais, equivalente à margem de erro máxima entre os percentuais dos candidatos.

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Na sequência, Renan Santos (Missão) aparece com 4%. O escritor Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD) têm 3% cada. Romeu Zema (Novo) registra 1%. Outros candidatos somam 1%. Votos brancos e nulos representam 3%, mesmo percentual dos entrevistados que não souberam ou não responderam.

O grupo de outros candidatos reúne Clariana Barão (DC), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB). Somados, eles alcançam 1%.

Votos válidos



Considerados apenas os votos válidos - cálculo que exclui brancos, nulos e indecisos -, Lula aparece com 46%, enquanto Flávio Bolsonaro tem 41%. Renan Santos registra 5%; Augusto Cury e Ronaldo Caiado têm 3% cada; e Zema, 1%. Os demais candidatos somam 1%.

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A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2 mil eleitores em todo o país entre os dias 26 e 30 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. As entrevistas foram realizadas por telefone. O levantamento está registrado sob o número BR-09503/2026.

